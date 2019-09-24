США запускают расследование против сподвижников Мадуро





Соответствующие договоренности достигнуты в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН. В то же время, дипломаты воздержались от объявления военного вмешательства в Венесуэлу, передает DW





Между тем, сам Николас Мадуро в телеобращении 23 сентября сообщил о предстоящем визите в РФ.





"В ближайшие часы я отправляюсь в Россию. У меня состоится встреча с нашим другом Владимиром Путиным и группой предпринимателей. Мы оценим динамику наших отношений и будем искать новые пути для более интенсивного сотрудничества", - заявил он.





Ранее США указали, что инициируют применение Межамериканского договора о взаимной помощи, допускающего оказание Венесуэле военной поддержки для "противодействия угрозе", которую представляет режим Мадуро.









В заявлении Госдепа говорилось, что Соединенные Штаты "продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо, Национальную ассамблею и венесуэльский народ, которые стремятся восстановить демократию в своей стране".