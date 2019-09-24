Приоритеты vs олигархи

Развитие сотрудничества Минска и Киева в ближайшее время будет проходить на фоне обострения противостояния украинских финансово-промышленных (олигархических) групп и власти. А учитывая то, что ключевые СМИ контролируются олигархами, это несет риски возникновения информационных атак, которые будут сопровождать попытки административного противостояния по отдельным направлениям.





Поэтому, выстраивая политику в отношении Украины, отмечают эксперты в новом выпуске «Минского барометра», стоит также учитывать неоднородность новых властных элит и внутреннюю борьбу в окружении Зеленского.









Так, олигарх Игорь Коломойский (сфера интересов - финансы, металлургия, нефть) не получил подавляющего влияния в окружении нового президента и будет пытаться усилить свои позиции. Ринат Ахметов (металлургия, энергетика, транспорт) попытается сохранить позиции, используя для этого политические рычаги влияния. Виктор Пинчук, имеющий влияние на партию "Голос" будет пытаться влиять на решения правительства.





В жесткой оппозиции к Зеленскому находятся близкие к России олигархи Медведчук, Фирташ, Новинский и "проевропейский" бывший президент Украины Порошенко. Этот клубок противоречий и противостояния может оказывать негативное влияние на развитие и реализацию долгосрочных белорусско-украинских проектов.









Тем не менее, считают эксперты «Минского диалога», учитывая общую конфигурацию сил, Беларусь и Украина имеют окно возможностей для формирования новой политики добрососедства и долгосрочного сотрудничества. В частности, в экономике, где за последние два месяца (период мониторинга) произошли сразу несколько важных событий, которые могут оказать влияние на сотрудничество стран в будущем:





- Украина, после запуска рынка электроэнергии, начала импортировать электричество из Беларуси. Принципиальное решение, особенно важное на фоне прогнозируемого падения генерации украинской энергосистемой и планируемого запуска Белорусской АЭС;





- Состоялся первый прогон контейнерного поезда по маршруту Клайпеда-Киев. Проект контейнеровоза Литва-Беларусь-Украина прорабатывался еще в 2018 году. Соответствующее соглашение было подписано в мае 2019 года. Заявленная периодичность - 2 раза в неделю. Проект может связать порты Черного и Балтийского морей, усиливая позиции Беларуси как транзитера;





- Беларусь на фоне ограничений на поставки российского топлива на украинский рынок наращивает объемы экспорта дизельного топлива и имеет шансы довести свою долю на рынке до 50-55% уже к концу 2019 года.





На фоне падения рынка пассажирского транспорта, вызванного паузой в реализации программ ЕБРР в Украине, продолжалась реализация продукции МАЗ и БКМ. Белорусские автобусы будут поставлены в г. Мариуполь, а для Днепра (бывший Днепропетровск) Белкоммунмаш изготовит партию троллейбусов с автономным ходом.









В сфере торговых ограничений происходили разнонаправленные процессы. С одной стороны, закончилось действие ограничительных мер в отношении поставок белорусских плит ДВП на украинский рынок. С другой - введены антидемпинговые меры в отношении поставок спичек из Беларуси.





Развиваются события вокруг антидемпингового расследования поставок удобрений из третьих стран. Однако тут, в отличие от упомянутых выше кейсов и ситуации с заградительными мерами в отношении цемента, белорусская сторона демонстрирует активную позицию. В частности, в Украину приехали руководители химических предприятий из Беларуси. План визита предполагает встречи с заинтересованными сторонами, в том числе с представителями Кабинета Министров. Такая политика может иметь успех, однако визит, возможно, придется повторить в связи со сменой власти в Украине и полным переформатированием (включая реорганизацию и ликвидацию части) министерств.





Одним словом, несмотря на некоторые негативные сигналы, можно утверждать, что Беларусь, учитывая проведение Форума Регионов в октябре 2019 года, может существенно интенсифицировать процессы сотрудничества с Украиной уже в ближайшие 3-4 месяца. Тем более что позиция украинской власти может быть сформулирована в виде фразы "отношения с соседями - приоритет".



