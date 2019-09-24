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В Гаити депутат открыл стрельбу в парламенте

В Гаити два человека, получили ранения в результате стрельбы во время церемонии голосования в Сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом.

Как передает ТАСС, стрельбу из пистолета открыл один из сенаторов.

В результате ранения получили фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата Сената.

Церемония вступления в должность была сорвана.
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