Игорь Борисов : Самый главный “грантосос” в Беларуси – государство!

- Игорь, я так понимаю, вы подрабатываете, чтобы хватило денег на избирательную кампанию?

- Нет-нет, это я у себя дома клеил обои.

-Так вы же почти год назад переехали в Минск. Неужели еще ремонт не закончили?

- Быть председателем партии – не значит быть богатым человеком.

- Хотите сказать, что год жили без обоев? Если не ошибаюсь, вы покупали квартиру без отделки…

- Да, без отделки. Просто бетонные стены. Была сделана вся черновая работа, но еще много осталось недоделок. Где-то нужно потолок подвесить, где-то обои поклеить, плинтус прибить. Так что еще ремонт не завершен.

- Ремонт – это всегда не дешево...

- Однозначно!

- Я так понимаю, у вас руки с того места растут, если сами обои клеите, стены красите…

- Смотря о какой работе речь. Но с большего да, все сам.

Но если нужно разводку труб сделать или плитку положить – приглашаю специалистов.

- Мебель покупали белорусскую или предпочитаете «Икею»?

- Поддерживаю отечественного производителя. «Пинскдрев» - наше все! В детскую приобрел белорусскую мебель. Потому что, как говорится, дешево и сердито. Пока так.

- У вас же три комнаты?

- Да. Квартира площадью около 80 квадратных метров.

- По сегодняшним меркам – не такая уж и большая.

- У меня и в Могилеве была квартира такой же площади.

- Вы ее оставили себе?

- Нет, продали. Иначе не было бы за что эту купить.

- Кредит брали? Или денег от продажи недвижимости в Могилеве хватило?

- Нет, обошелся без кредитов. У меня раньше была квартира – от бабушки осталась, я ее продал и купил другую в Могилеве. А потом ее решили продать и переехали в Минск.

- Жена легко нашла работу в столице?

- Она работает юристом. Но не каждый день, потому что дети маленькие. А сейчас еще и младшая дочь в садик пошла, ее возить нужно. Садик находится за десять километров от дома. Отвезти-привезти – пару часов.

- Частный садик или обычный?

- Обычный, государственный! Потому что частный, который находится рядом с нами, стоит 800 евро в месяц.

- И у вас нет таких денег?

- Я удивляюсь, что у многих есть! Это сколько нужно зарабатывать, чтобы только за садик отдавать 800 евро? Особенно учитывая, что средний заработок в Минске сейчас около 750 долларов. Но, если верить статистике, эти деньги получают, если не ошибаюсь, только около 25 процентов.

- Но частные садики и школы открываются, и значит, спрос на них есть.

- Значит, я просто не в ту сферу пошел работать.

- Говорят, если не можешь победить мафию, ее нужно возглавить. Так и здесь: не можешь отдать ребенка в дорогой частный детсад, создай свой собственный!

- Я не педагог, для меня это сложно слишком. Хотя я мог бы быть организатором, менеджером. Но, видимо, если решу создать свой бизнес, вначале нужно будет покаяться, как в свое время это сделал депутат Игорь Марзалюк. Покаялся, сказал, что был молодым, связался не с теми, а сейчас осознал важную роль государства…

- А он раньше разве был оппозиционером?

- Он был членом нашей партии, заместителем председателя Могилевской областной организации. Но это давно было.

- Вы с ним сейчас поддерживаете отношения?

- Нет.

- Игорь, а вы никогда не жалели, что пошли в политику? Могли бы бизнесом заниматься, жить припеваючи. Вообще, жена вас не упрекает за то, что вся жизнь на виду?

- Всякое, конечно, бывает… Но мне нравится политика. Это то, к чему лежит душа. А остальное – нюансы.

- Деньги в белорусской политике можно заработать?

- Денег в белорусской политике нет. Это я вам точно говорю! И миф о больших деньгах, которыми владеет белорусская оппозиция, давным-давно развенчан.

Я с тех пор, как стал председателем партии, всё хочу найти, где же эти гранты лежат…

- Может, вам у вашей предшественницы спросить, у Ирины Вешторд? Потому что именно в ее бытность в прессу попали бумаги о зарплатах в вашей партии. И, кстати, если верить тем цифрам, вы не так уж и плохо зарабатывали…

- Зарплаты, которая фигурировала в тех документах, не хватило бы не только на покупку квартиры, но и на частный детсад рядом с домом! (смеется)

Так что это все миф. Глупость.

Сейчас самый главный грантосос в Беларуси – государство. Потому что большинство крупных международных проектов реализуются совместно с провластными общественными организациями или исполкомами. Они получают большие деньги. Ну и еще гранты получают некоторые, скажем так, травоядные инициативы. Конкретно на политику никто никогда денег при мне не давал. Самое большое, что видел – не так давно пришел на офис один интеллигентный мужчина в возрасте, достал 100 рублей и сказал, что принес их, чтобы дать их на работу нашей партии. Мы оправили его в банк, чтобы положил их на партийный счет. Ждем, что он все-таки донесет их, как обещал.

В начале 90-х, на работу партии бизнес жертвовал значительные суммы. Теперь пытается быть таким хитрецом и отсидеться в надежде, что кто-то за них решит все проблемы, а они еще и при деньгах останутся. Поэтому выживание партии пока на плечах партийцев, тех, кто из своего кармана оплачивает то офис, то печать, то проезд.

Мы сотрудничаем с различными организациями, в том числе и международными. Ездим на семинары, конференции, круглые столы, но это лишь участие, а не финансирование. И это, кстати, не запрещено законом о политических партиях. Так что если кто-то из оппозиционных лидеров выкладывает в социальных сетях фотографии из-за границы, это не значит, что партия профинансировала поездку. Это значит, просто партию пригласили и покрыли расходы на проезд, еду. Не больше того.

А вообще сегодня в политике нет денег, тем более среди демократов. Сейчас началась избирательная кампания. И даже удивительно за ней наблюдать! Люди выходят на пикеты с флагами, пробуют собирать подписи, но, если нет денег, то нечего и рассчитывать на то, что можно будет охватить слишком много избирателей. Один кандидат или активист кампанию не сделает. Для этого нужна команда. Чтобы команда работала не после работы, по дружбе, через день с 18-00 до 20-00, нужны профессионалы, которые будут работать с 8-00 до 20-00. А чтобы им компенсировать работу – нужны деньги.

Известно, что для того, чтобы сделать более-менее нормальную кампанию в парламент, нужно как минимум 60 тысяч долларов. По одному доллару на каждого избирателя. То есть 60 тысяч долларов нужно вложить, чтобы, возможно, стать депутатом.

- А окупятся эти деньги или нет – еще большой вопрос!

- Да, это фортуна в демократических странах, а у нас это приговор быть лузером, так как голоса никто не считает.

Сейчас оппозиция в резервации, а все те люди, которые имеют деньги, пока сидят молча. Но если ситуация будет меняться, то все эти люди с деньгами быстро повылазят на политическую сцену.

Я не верю, что они смогут быстро создать сильную партию, но навредить существующим могут через вступление в них и влияние на процессы посредством капитала. Поэтому думать про переход на голосование по партийным спискам нужно уже сейчас, когда партийные идеологии не размыты капиталом. И здесь очень важный момент – государственное финансирование. Как бы странно это не звучало, но есть уникальная возможность, благодаря изменению законодательства, разграничить политику и бизнес. Потому что это совершенно разные вещи.

И мы уже сегодня должны решать этот вопрос.

- Расскажите, с каким настроением прошел партийный съезд? Есть у людей настроение на победу?

- Очень многое в Беларуси в последнее время изменилось. Мы выдвинули 50 кандидатов в депутаты, но я не знаю, сколько из них зарегистрируют. Для нас главное – показать, что в обществе есть альтернатива, и что нам есть, что предложить людям. Например, у нас подготовлена платформа, которая уже была опубликована в средствах массовой информации и с которой может ознакомиться каждый белорус.

Уже есть много позитивных откликов на этот документ. Несколько человек пришли вступить в партию.

Но чтобы реализовать все, что изложено в нашей платформе, нужны свободные и справедливые выборы, и равенство кандидатов во время избирательной кампании, и возможность посещать рабочие коллективы, общаться с людьми. Очень важно, чтобы оппозиционные политики получили доступ на телевидение и к государственным средствам массовой информации. Это огромный ресурс!

Потому что активные люди и так знают, что происходит, знают нашу партию. Но при этом мы прекрасно понимаем, что выборов нет. Например, на минувших выборах меня с олимпийским отрывом победил олимпийский чемпион, хотя по всем данным выходило, что за меня проголосовало больше людей.

- Как вы готовитесь к выборам? Программы, листовки, пикеты, что еще?

- У нас есть платформа предвыборная, плакаты, составили текстовки для наших кандидатов, когда они пойдут на телевидение. Я уже составил речь свою для телевидения, подготовил публикации для государственных газет. Записал видео минут на тридцать, из которого избиратели смогут получить ответы на вопросы о том, что происходит в Беларуси. Осталось, чтобы меня зарегистрировали кандидатом в депутаты.

- Видела, что новую фотосессию устроили еще… Специально к выборам? А парикмахеры, стилисты?

- Стилисты и имиджмейкеры начинаются, когда бюджет равняется одному доллару на одного избирателя.

- Но некоторые белорусские политики обращаются к стилистам…

- Ну это богатые люди! Можно им только позавидовать. А социал-демократы – обычные люди, выходцы их народа, пусть и образованные.

Кстати, я на днях сделал себе новую прическу. За 4 рубля 60 копеек.

- Это вам как-то крупно подфартило!

- И когда мне назвали цену, я даже забыл забрать 40 копеек сдачи…

- И где вы такие цены нашли? Сдавайте явки-пароли!

- Тракторный завод, Дворец культуры. В последний час рабочего дня там стригут с большими скидками. И очередей совсем нет. Так что рекомендую всем кандидатам в депутаты обновить имидж перед выборами!