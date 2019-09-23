Алесин: Эскалация холодной войны между США и Россией откроет новые перспективы перед белорусским ВПК
Лукашенко на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. Правда, эти слова - скорей фигура речи, имеющая мало отношения к реальности. По крайней мере сейчас.
"Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены", - подчеркнул белорусский руководитель.
Военный обозреватель Александр Алесин объяснил «Белорусскому партизану», о какой «ракете средней дальности» и «более мощном оружии» шла речь.
- Это фигура речи, образное выражение президента.
Беларусь не может делать ракеты средней дальности – от 1500 до 5500 километров. А меньшей дальности – от 500 километров. Раз Лукашенко пообещал, что страна не выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это значит, что мы взяли на себя обязательство не производить такие системы оружия и не размещать на своей территории. Пока - как выразился Лукашенко.
Белорусский руководитель имел в виду новые боеприпасы для ракетного комплекса “Полонез”, о которых впервые было заявлено в 2017 году на выставке MILEX-2017. На выставке была представлена ракета М-20, прототипом которой послужила китайская система Дунфэн-12. Китай продает эту систему с дальностью 280 километров, а у самих она действует на расстояние до 400 километров.
Международные соглашения о контроле над экспортом ракетных вооружений запрещают поставки ракет с дальностью стрельбы свыше 300 километров. Но с оговоркой: если страна, как Беларусь, сама производит ракетное вооружение и придерживается Договора РСМД, то может сделать ракету дальностью 500 километров – и не больше.
Со слов Лукашенко похоже, что такую возможность мы уже реализовали: с 2017 года с помощью Китая мы изготовили эту ракету. Вопрос: где испытывать будем? Возможно, в Казахстане или в Китае. Именно об этой ракете говорил Лукашенко как о «ракете средней дальности». На самом деле по дальности - это оперативно-тактическая ракета. Насколько можно судить, в ракете стоит китайский двигатель, а системы наведения, прицеливания, управления – все белорусское. А запускаться эта ракета будет со стандартной пусковой установки «Полонез».
- Лукашенко подчеркнул, что в планах – разработка более мощного оружия. О чем речь?
- ДРСМД не распространялся на ракеты воздушного и морского базирования. В Беларуси моря нет, значит, возможно речь идет о строительстве крылатой ракеты воздушного базирования. Был разговор о создании крылатой ракеты наземного базирования – так называемый «Аист» с использованием украинских наработок. Но, учитывая, что Украина продала ряд советских крылатых ракет Ирану и Китаю, может случиться так, что и новая ракета окажется из Китая. А поскольку ограничений на ракеты воздушного базирования нет, то она может иметь дальность и свыше 500 километров.
Дело в том, что ракета, которая стартует с самолета, изначально имеет большую дальность - ей не нужны ускорители. Когда ракета стартует с земли, для придания начального ускорения нужен пороховой или другой ускоритель. При одинаковом весе ракета воздушного базирования имеет большую дальность. Если речь идет про китайские советские ракеты, то дальность их действия – до 2500 километров. Но я не утверждаю, просто напоминаю про потенциальные характеристики.
Именно эти ракеты мы могли бы адаптировать к Су-30, которые скоро должны поступить на вооружение нашей армии. Получив Су-30, мы сможем прицепить к ним более мощную ракету.
- Лукашенко сегодня выразил удовлетворение деятельностью Государственного военно-промышленного комитета?
- Главный лозунг ГВПК – прибыль, экспортная выручка. Экспорт растет, выручка растет. Более того, предполагают за счет экспорта военного имущества, технологий, оружия спонсировать белорусскую армию, которая сидит на достаточно скромном пайке. Поэтому успехи ВПК радуют Лукашенко.
А эскалация холодной войны между США и Россией откроет новые перспективы перед белорусским ВПК: многие страны, которые не захотят примыкать ни к одной из сторон конфликта, возжелают покупать оружие в Беларуси, которая не станет предъявлять никаких претензий. Штаты намекают «последствиями» за покупку российского оружия, россияне тоже не слишком привечают покупателей американского оружия, а Беларусь не станет никому предъявлять претензий.
- Значит, холодная война открывает перед Беларусью новые возможности на рынке торговли вооружениями?
- Конечно. Я не удивлюсь, если страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар) могут обратиться к Беларуси за средствами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы.
Нехорошо наживаться на вооружениях, но, как говорят, деньги не пахнут.
«Белорусский партизан»
20:35 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».