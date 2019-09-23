Гитлер и Сталин были союзниками

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известный как пакт Молотова – Риббентропа) был подписан 23 августа 1939 года. Согласно документу, страны должны были воздержаться от нападения друг на друга.





При этом важной частью договора был дополнительный секретный протокол, согласно которому разграничивались сферы влияния двух стран в Восточной Европе «в случае территориально-политического переустройства». Фактически речь шла об аннексии соседних государств и разделении их территорий.