В Варшаве обсудили Беларусь перед двумя электоральными кампаниями
Белорусский дом в Варшаве в рамках ежегодной конференции БДИПЧ ОБСЕ устроил обсуждение политических вызовов, которые стоят перед Беларусью. Основной вопрос, который хотели прояснить эксперты, — в каком состоянии белорусское общество находится перед выборами, передает "Еврорадио".
"Социологические исследования показывают: настроения общества изменились после событий в Украине в 2014 году. Население Беларуси видит в России безопасность, проевропейский вектор сейчас ослаблен", — говорит социолог Оксана Шелест, старший эксперт Центра европейской трансформации.
Также эксперт отмечает, что и отношение Европы к Беларуси в последние годы изменилось. В финансовое сотрудничество активно включаются государственные организации. Она констатирует, что белорусский третий сектор сейчас абсолютно деполитизирован. Перечисленные факторы выглядят опасно, особенно в ситуации, когда Россия давит на Беларусь и настаивает на углублении интеграционных процессов.
Руководитель "Арт-усадьбы" Павел Белоус отмечает, что если его инициатива создавалась как место коммуникации по-белорусски, то сейчас "культурная экспансия" докатилась и до государства, которое иногда подхватывает культурные тренды. Как пример здесь — кампания по популяризации вышиванок. В то же время государство продолжает финансировать не культуру, а собственное поддержание и закрывает глаза на угрозы от пророссийских инициатив, которые распространяют иллюзию, что деятельность белорусских организаций несет русофобский характер.
Влияние России на Беларусь остается большим. Новое же в этой ситуации — то, что Россия не только хочет прагматично зарабатывать на Беларуси или иметь буфер между собой и западными странами, но и занялась белорусскими регионами. Бывший российский посол в Беларуси Михаил Бабич — первый российский чиновник, который начал изучать Беларусь изнутри, считает эксперт Андрей Поротников. Эксперт добавляет, что вряд ли будет прямой удар со стороны России, так как она начала "играть вдолгую": в белорусско-российском приграничье наша соседка активно втягивает молодежь в свое поле влияния.
Регионы живут своей жизнью, но понимание, что Беларусь должна сохранить свою независимость, есть и там. Поэтому не стоит "отдавать их на откуп" России, заключает и социолог из Могилева Юрий Цукалов. Положительный опыт российского сотрудничества с регионами Беларуси необходимо перенимать западным партнерам.
19:53 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».