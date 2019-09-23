В Варшаве обсудили Беларусь перед двумя электоральными кампаниями

"Социологические исследования показывают: настроения общества изменились после событий в Украине в 2014 году. Население Беларуси видит в России безопасность, проевропейский вектор сейчас ослаблен", — говорит социолог Оксана Шелест, старший эксперт Центра европейской трансформации.





Также эксперт отмечает, что и отношение Европы к Беларуси в последние годы изменилось. В финансовое сотрудничество активно включаются государственные организации. Она констатирует, что белорусский третий сектор сейчас абсолютно деполитизирован. Перечисленные факторы выглядят опасно, особенно в ситуации, когда Россия давит на Беларусь и настаивает на углублении интеграционных процессов.





Руководитель "Арт-усадьбы" Павел Белоус отмечает, что если его инициатива создавалась как место коммуникации по-белорусски, то сейчас "культурная экспансия" докатилась и до государства, которое иногда подхватывает культурные тренды. Как пример здесь — кампания по популяризации вышиванок. В то же время государство продолжает финансировать не культуру, а собственное поддержание и закрывает глаза на угрозы от пророссийских инициатив, которые распространяют иллюзию, что деятельность белорусских организаций несет русофобский характер.









Влияние России на Беларусь остается большим. Новое же в этой ситуации — то, что Россия не только хочет прагматично зарабатывать на Беларуси или иметь буфер между собой и западными странами, но и занялась белорусскими регионами. Бывший российский посол в Беларуси Михаил Бабич — первый российский чиновник, который начал изучать Беларусь изнутри, считает эксперт Андрей Поротников. Эксперт добавляет, что вряд ли будет прямой удар со стороны России, так как она начала "играть вдолгую": в белорусско-российском приграничье наша соседка активно втягивает молодежь в свое поле влияния.





Регионы живут своей жизнью, но понимание, что Беларусь должна сохранить свою независимость, есть и там. Поэтому не стоит "отдавать их на откуп" России, заключает и социолог из Могилева Юрий Цукалов. Положительный опыт российского сотрудничества с регионами Беларуси необходимо перенимать западным партнерам.



