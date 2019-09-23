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«Я решаю государственные дела»: «Квартал» потроллил Владимира Зеленского во время выступления

Во время выступления на «Вечернем Квартале» в Турции актер и комик Евгений Кошевой ярко потроллил главу Украины Владимира Зеленского.

Так, главной темой шутки стало приложение Зеленского «Украина в смартфоне». Кроме Зеленского, досталось и Святославу Вакарчуку, а также бывшему спикеру Андрею Парубию, пишет replyua.net.

«Знаете, в последнее время в Офисе президента очень часто стали говорить о приложении «Украина в смартфоне». Для тех, кто не в курсе — это такое приложение, при помощи которого вы можете участвовать в решении государственных проблем. Вершить государственные дела. Теперь их можно будет решать не только в кулуарах, а и в маршрутке, стоя в очереди или туалете. Самое главное — для мужиков. Допустим, если жена вас будет пилить, что вы долго сидите в телефоне, вы можете сказать: «Я решаю государственные дела»», - сказал Кошевой. «Сильно!!! Улыбнуло от начала и до конца», «Свежо, оригинально и смешно!!! Новый лидер жжёт!!», «Молодцы, как всегда, и даже без Зеленского, хотя он незримо присутствует во всех концертах. У квартала рука всегда на пульсе, браво!», - пишут в комментариях под видео украинцы.
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