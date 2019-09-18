Эксперт: На президентских выборах появится "освободитель" от интеграции с Россией
По мнению аналитика, публикация в «Коммерсанте» проекта нового договора Беларуси и России — это большая игра с прицелом на президентские выборы.
Почему власти Беларуси не удосуживаются предоставить проекты документов ни депутатам, ни экспертам и как партизаны хранят тайну?
— Вся эта история с подписанием к 8 декабря плана по глубокой интеграции — это сильнейшая пиар-акция, направленная на то, чтобы белорусское общество задохнулось от возможности утратить свою независимость и получило в лице некоего человека N освободителя от подобной перспективы к выборам президента, — высказала предположением в программе На Примусе эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.
По мнению аналитика, публикация в «Коммерсанте» — это многоуровневый пиар-ход.
— Думаю, что для российского истеблишмента там тоже заложены некие сюрпризы — для тех лиц, которые сейчас будут публично привязаны к этому проекту.
Виктория Василевич называет проект надуманным и полагает, что он не будет реализован.
— Этот проект является артиллерийской подготовкой в прямом смысле к тому, что произойдет в Беларуси на президентских выборах. Считаю, что появится некое лицо Х или N. Не могу представить фамилию этого человека, но именно он явится «освободителем» от интеграции, «принесет независимость Беларуси». И на волне восторга у всех тех, кто уже задохнулся от страшного ожидания потери независимости, плюсики в нужную графу попадут, и даже можно будет выборы признать состоявшимися.
На прошлой неделе российская газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности проекта «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Документ был парафирован (то есть согласован с возможностью незначительных изменений) 6 сентября премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом.
По информации издания, при реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления.
По сути, предусматривается «экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам».
18:26 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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