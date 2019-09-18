Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эксперт: На президентских выборах появится "освободитель" от интеграции с Россией

По мнению аналитика, публикация в «Коммерсанте» проекта нового договора Беларуси и России — это большая игра с прицелом на президентские выборы.

Почему власти Беларуси не удосуживаются предоставить проекты документов ни депутатам, ни экспертам и как партизаны хранят тайну?

— Вся эта история с подписанием к 8 декабря плана по глубокой интеграции — это сильнейшая пиар-акция, направленная на то, чтобы белорусское общество задохнулось от возможности утратить свою независимость и получило в лице некоего человека N освободителя от подобной перспективы к выборам президента, — высказала предположением в программе На Примусе эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

По мнению аналитика, публикация в «Коммерсанте» — это многоуровневый пиар-ход.

— Думаю, что для российского истеблишмента там тоже заложены некие сюрпризы — для тех лиц, которые сейчас будут публично привязаны к этому проекту.


Виктория Василевич называет проект надуманным и полагает, что он не будет реализован.

— Этот проект является артиллерийской подготовкой в прямом смысле к тому, что произойдет в Беларуси на президентских выборах. Считаю, что появится некое лицо Х или N. Не могу представить фамилию этого человека, но именно он явится «освободителем» от интеграции, «принесет независимость Беларуси». И на волне восторга у всех тех, кто уже задохнулся от страшного ожидания потери независимости, плюсики в нужную графу попадут, и даже можно будет выборы признать состоявшимися.

На прошлой неделе российская газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности проекта «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Документ был парафирован (то есть согласован с возможностью незначительных изменений) 6 сентября премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом.

По информации издания, при реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления.

По сути, предусматривается «экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам».
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru