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Пикет не соответствовал цели: выдвиженца в парламент предупредили за призыв к отставке Лукашенко

Избиркому не понравилось, что Василий Курушин предлагал могилевчанам записаться в инициативную группу Николая Статкевича, чтобы тот выдвинулся в президенты в следующем году, сообщает mspring.online.

В пятницу, 20 сентября, Василий Курушин собирал подписи для выдвижения кандидатом в депутаты на парламентские выборы-2019 по Могилевскому-Центральному округу №85 рядом с торговым центром «Парк-сити».

На информационном стенде Курушина, помимо информации о самом выдвиженце, висел портрет политика Николай Статкевича, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года. Курушин предлагал могилевчанам уже сейчас записываться в инициативную группу Статкевича.

Также Курушин вывесил плакат с требованием, чтобы Александр Лукашенко покинул пост президента Беларуси.


На выдвиженца в парламент пожаловались некоторые горожане. На место выехал секретарь окружной избирательной комиссии (ОИК) Сергей Козловский, который заснял пикет Курушина на видео.

На следующий день ОИК вынесла предупреждение потенциальному кандидату:

— Проводимый пикет не соответствовал цели своего назначения, при его  проведении использовалась информация, не относящаяся к выдвижению лица кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва путем  сбора подписей. Данные факты подтверждаются видеоматериалами, — говорится в решении комиссии.

По словам наблюдателя Алексея Колчина, если Курушину дадут ещё одно предупреждение, то его могут не зарегистрировать кандидатом в депутаты.
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