В пятницу, 20 сентября, Василий Курушин собирал подписи для выдвижения кандидатом в депутаты на парламентские выборы-2019 по Могилевскому-Центральному округу №85 рядом с торговым центром «Парк-сити».





На информационном стенде Курушина, помимо информации о самом выдвиженце, висел портрет политика Николай Статкевича, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года. Курушин предлагал могилевчанам уже сейчас записываться в инициативную группу Статкевича.





Также Курушин вывесил плакат с требованием, чтобы Александр Лукашенко покинул пост президента Беларуси.









На выдвиженца в парламент пожаловались некоторые горожане. На место выехал секретарь окружной избирательной комиссии (ОИК) Сергей Козловский, который заснял пикет Курушина на видео.





На следующий день ОИК вынесла предупреждение потенциальному кандидату:





— Проводимый пикет не соответствовал цели своего назначения, при его проведении использовалась информация, не относящаяся к выдвижению лица кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва путем сбора подписей. Данные факты подтверждаются видеоматериалами, — говорится в решении комиссии.





По словам наблюдателя Алексея Колчина, если Курушину дадут ещё одно предупреждение, то его могут не зарегистрировать кандидатом в депутаты.