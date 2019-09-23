Осень мифологии. Власть как символ и привычка
Лукашенко давно утратил интерес к политике. Он оставил для себя лишь три роли... А политику отбросил за ненадобностью.
Всякий политический режим стремится к максимальной легитимности. Пропаганда помогает ему в этом. При этом необходимо различать пропаганду и миф. Первая – обоснование второго. Хрестоматийные примеры общественно-политических мифов, подкреплённых мощной пропагандой, известны каждому: нацистский – об арийской расе, большевистский – о всемирной пролетарской революции.
Однако нельзя считать мифотворчество уделом одних лишь тоталитарных режимов. Демократиям оно также присуще, хоть их мифы не столь явственны. Глобализация – типичный пример такого рода.
В Беларуси один политический режим существует уже более четверти века. Он также создал свои устойчивые мифы. Один из ключевых утверждает, что сильная президентская власть – это наиболее приемлемый вариант для хаотичной постсоветской действительности. Якобы в этом случае практически исключено превращение государства в заложника олигархии, как в России 1990-х или в Украине.
Этот посыл был поддержан государственной пропагандой. Каких-либо проблем у неё не возникало: Россия ельцинского периода, проводившая децентрализацию всех областей общественной жизни, «поставляла» внушительное число негативных примеров. Они свидетельствовали о «нашей» правоте.
Как следствие, будучи персонификацией указанного мифа, Александр Лукашенко стал для многих граждан нашей страны и России эталонным борцом с постсоветской смутой и несправедливостью.
Спустя 25 лет после избрания первого президента Беларуси многие бывшие почитатели разочарованы в нём. Тем не менее среди беларусов всё ещё сильна вера в то, что у главы нашего государства есть как минимум одно неоспоримое достижение: он-де не допустил превращения Беларуси в олигархическое государство сродни Украине и России. Хотя подобный ракурс давно устарел.
Олигархия – это, прежде всего, положение, при котором небольшая группа людей, далеко не всегда включённых в формальные государственные институты, оказывает существенное влияние на политическую жизнь страны.
В этом смысле Россия была под определяющим влиянием олигархии в 1990-х гг. Так, если бы не поддержка со стороны крупных фигур российского бизнеса, Б. Ельцин мог и не переизбраться на пост президента в 1996 г.
В наши дни российская бизнес-элита не воздействует на ключевые политические процессы, но использует государство для обогащения – например, участвуя в крупных инфраструктурных проектах.
Таким образом, из крайне активного субъекта олигархия превратилась в сервильное сообщество, готовое доказывать государству свою лояльность, располагающее взамен долей участия в экономической повестке властей правом на обогащение путём эксплуатации своих разветвлённых связей.
В этом смысле Беларусь и Россия стали значительно ближе, чем в 1990-х гг. Наша страна меньше, и не имеет тех активов, которыми располагает Российская Федерация. Следовательно, площадь соприкосновения власти и бизнеса значительно меньше. Но суть этого взаимодействия очень похожа на то, что мы наблюдаем у соседей.
Есть привилегированная группа предпринимателей, которые получают всевозожные льготы и преференции – и даже право голоса при рассмотрении второстепенных экономических вопросов.
Как и их российские коллеги, они участвуют в различных проектах, инициированных государством, а в случае необходимости прикрывают неблаговидные, но полезные для страны начинания, такие как «схема с растворителями» и поставками санкционных товаров в Россию.
При этом, как и у соседей, в Беларуси нет речи о каких-либо политических амбициях бизнес-сообщества.
Таким образом, налицо частичная эрозия той картины, которая в совокупности с прочими составила миф о «сильной власти» в нашей стране. Однако нет признаков того, что это беспокоит главу Беларуси и его окружение. Вероятно, они сознают, что размывание мифологии – первый шаг к демонтажу Системы, но действий по её обновлению не предпринимают.
Скорее всего, это связано с тем, что Лукашенко утратил интерес к политике. Он уже давно оставил для себя лишь три роли. Первая – государственный деятель, управленец высшего звена. Вторая – символ постсоветской Беларуси, историческая фигура. Третья – дипломат-миротворец регионального масштаба.
Политику он отбросил за ненадобностью. В условиях прочно устоявшегося персоналистского режима она видится как преодолённая необходимость.
В данной связи уместно сделать ремарку о том, что в 2018–19 гг. у части аналитического сообщества появилась надежда на возрождение беларуской политики в связи с наметившимся транзитом власти.
Однако на нынешнем этапе обсуждать это всерьёз едва ли возможно, учитывая практически полное отсутствие информации о намерениях первого лица и его склонность к политическому лавированию.
На фоне всевозможных умозрительных конструкций, создаваемых экспертами, ещё более монолитным кажется намерение первого лица заполнить собой очередную президентскую каденцию. Тем самым Лукашенко лишь продлит существование привычной политической модели и осень «своей» мифологии.
Святослав Витковский, nmnby.eu
16:36 23/09/2019
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