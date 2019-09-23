Помощник украинского президента заявил, что есть пленные украинцы, которые находятся на неподконтрольных территориях, в России, в Крыму. Списки согласовываются в Минской подгруппе, так как всех, кто будет обменен в следующий раз должны согласовать в России.





Кроме того, Ермак отметил, что обмен пленными с Россией является приоритетным вопросом для Украины, так как это один из пунктов Минских соглашений. При этом помощник президента не назвал конкретной даты обмена, ни количества украинцев, которые фигурируют в новом списке.





Однако он отметил, что возможно через месяц будет известно, кто попадет в новый список. На данный момент идет работа над количеством пленных, чтобы в ближайшее время очертить сроки и дату обмена. Также Ермак отметил, что для освобождения украинцев делается все возможное.





Ранее в России рассказали, когда вероятнее всего может пройти второй обмен пленными. Эксперты говорят о том, что второй этап обмена пленными между Украиной и Россией может пройти после проведения нормандского формата, который предварительно запланирован на конец октября этого года.





Правда, с другой стороны, нет никаких временных рамок касательно обмена пленными.