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Украина и Россия готовят новый обмен: названа возможная дата, формируются списки

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходит подготовка к следующему этапу обмена пленными. На данном этапе готовятся новые списки тех, кто может вернуться домой в ближайшем будущем. Однако более конкретную дату Ермак не назвал, передает Левый берег.

Помощник украинского президента заявил, что есть пленные украинцы, которые находятся на неподконтрольных территориях, в России, в Крыму. Списки согласовываются в Минской подгруппе, так как всех, кто будет обменен в следующий раз должны согласовать в России.

Кроме того, Ермак отметил, что обмен пленными с Россией является приоритетным вопросом для Украины, так как это один из пунктов Минских соглашений. При этом помощник президента не назвал конкретной даты обмена, ни количества украинцев, которые фигурируют в новом списке. 

Однако он отметил, что возможно через месяц будет известно, кто попадет в новый список. На данный момент идет работа над количеством пленных, чтобы в ближайшее время очертить сроки и дату обмена. Также Ермак отметил, что для освобождения украинцев делается все возможное.

Ранее в России рассказали, когда вероятнее всего может пройти второй обмен пленными. Эксперты говорят о том, что второй этап обмена пленными между Украиной и Россией может пройти после проведения нормандского формата, который предварительно запланирован на конец октября этого года. 

Правда, с другой стороны, нет никаких временных рамок касательно обмена пленными. 
Источник: akcenty.com.ua
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