Украина и Россия готовят новый обмен: названа возможная дата, формируются списки
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходит подготовка к следующему этапу обмена пленными. На данном этапе готовятся новые списки тех, кто может вернуться домой в ближайшем будущем. Однако более конкретную дату Ермак не назвал, передает Левый берег.
Помощник украинского президента заявил, что есть пленные украинцы, которые находятся на неподконтрольных территориях, в России, в Крыму. Списки согласовываются в Минской подгруппе, так как всех, кто будет обменен в следующий раз должны согласовать в России.
Кроме того, Ермак отметил, что обмен пленными с Россией является приоритетным вопросом для Украины, так как это один из пунктов Минских соглашений. При этом помощник президента не назвал конкретной даты обмена, ни количества украинцев, которые фигурируют в новом списке.
Однако он отметил, что возможно через месяц будет известно, кто попадет в новый список. На данный момент идет работа над количеством пленных, чтобы в ближайшее время очертить сроки и дату обмена. Также Ермак отметил, что для освобождения украинцев делается все возможное.
Ранее в России рассказали, когда вероятнее всего может пройти второй обмен пленными. Эксперты говорят о том, что второй этап обмена пленными между Украиной и Россией может пройти после проведения нормандского формата, который предварительно запланирован на конец октября этого года.
Правда, с другой стороны, нет никаких временных рамок касательно обмена пленными.
Источник: akcenty.com.ua
15:43 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».