Стали известны имена некоторых кандидатов в Совет Республики

Членов верхней палаты белорусского парламента - Совета Республики - выбирают на совместных заседаниях областные исполкомы и советы депутатов. Перед этим претендентов выдвигают районы.





Во второй половине сентября районные исполкомы и советы депутатов начали проведение совместных сессий. Некоторые районы уже рекомендовали своих кандидатов, которых позже предстоит утверждать на областном уровне.





Так, в сенаторы выдвинут Григорий Протосовицкий, последние семь лет руководящий Столинским райисполкомом.





Вновь в сенаторы пройдет гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый. Также переизбираться в Совет Республики будет Олег Портник - директор совхоза "Доброволец". Интересно, что еще один хозяйственник - директор птицефабрики "Дружба" Василий Маркевич - также вновь выдвинут в сенаторы.





Также выдвинуты в верхнюю палату начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило, директор одной из молодечненских школ Калина Капуцкая и руководитель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов Елена Зябликова - эти лица для сената будут новыми.









Выдвижение претендентов на сенатские места продолжится до 8 октября включительно. Выберут членов Совета Республики 7 ноября, а спустя десять дней пройдет всенародное голосование - за депутатов Палаты представителей.





В Совет Республики входят 64 человека. Каждая область и Минск представлены восемью сенаторами, еще восемь человек в верхнюю палату имеет право назначать президент.



