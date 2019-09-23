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Стали известны имена некоторых кандидатов в Совет Республики

Белорусские районные исполкомы и советы депутатов начали выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента - Совет Республики.

Членов верхней палаты белорусского парламента - Совета Республики - выбирают на совместных заседаниях областные исполкомы и советы депутатов. Перед этим претендентов выдвигают районы.

Во второй половине сентября районные исполкомы и советы депутатов начали проведение совместных сессий. Некоторые районы уже рекомендовали своих кандидатов, которых позже предстоит утверждать на областном уровне.

Так, в сенаторы выдвинут Григорий Протосовицкий, последние семь лет руководящий Столинским райисполкомом.

Вновь в сенаторы пройдет гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый. Также переизбираться в Совет Республики будет Олег Портник - директор совхоза "Доброволец". Интересно, что еще один хозяйственник - директор птицефабрики "Дружба" Василий Маркевич - также вновь выдвинут в сенаторы.

Также выдвинуты в верхнюю палату начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило, директор одной из молодечненских школ Калина Капуцкая и руководитель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов Елена Зябликова - эти лица для сената будут новыми.


Выдвижение претендентов на сенатские места продолжится до 8 октября включительно. Выберут членов Совета Республики 7 ноября, а спустя десять дней пройдет всенародное голосование - за депутатов Палаты представителей.

В Совет Республики входят 64 человека. Каждая область и Минск представлены восемью сенаторами, еще восемь человек в верхнюю палату имеет право назначать президент.
Sputnik
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