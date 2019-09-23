У семьи главы администрации Путина нашли недвижимость на $25 млн
Семья главы администрации президента РФ Антона Вайно владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей, пишет Republic.
В список объектов недвижимости издание, в частности, включило квартиру на Большой Якиманке, 26, в Москве, которой владеют отец и дед Антона Вайно (общая площадь 104,4 квадратных метра, цена 55,4 миллиона рублей).
Также семье Вайно принадлежит квартира в Руновском переулке, 5 (площадь 85,4 квадратных метров, стоимость 32 миллиона рублей). Ее Вайно получил от властей Москвы в 2006 году, а спустя три года подарил Галине Петровне Шуленковой, которая, как предполагает издание, является его тещей.
Третья и самая дорогая московская квартира — в «Доме на Тишинке» (площадь 155,5 квадратных метров, стоимость 115 миллионов рублей) — записана на жену главы администрации президента Елену Шуленкову и его сына, Александра Вайно. Их соседи — сотрудники администрации президента, несколько губернаторов, замгенпрокурора Николай Винниченко и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Супруга Антона Вайно также в 2012 году несколько месяцев владела участком и двумя домами в некоммерческом партнерстве индивидуальных застройщиков «Речное» в Барвихе на Рублево-Успенском шоссе. Их стоимость около 500 миллионов рублей.
Недвижимость она продала Татьяне Эриковне Ежевской, которая, по данным балтийских СМИ, является тетей Вайно со стороны матери. Ежевской также принадлежит квартира в центре Москвы площадью 172,5 квадратных метра, она стоит 115 миллионов рублей.
Кроме того, семья Вайно владеет тремя участками и двумя домами в «Пирогово» на Клязьменском водохранилище. Один из домов — площадью 214,5 квадратных метра — в декларации Вайно не указан. Общая стоимость недвижимости — около 800 миллионов рублей.
Основные землевладельцы в «Пирогово», отмечает Republic, — семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. С июля 2019 года вся недвижимость в «Пирогово» переведена на имя матери Мантурова.
У семьи Вайно на Клязьменском водохранилище также был участок в 2840 квадратных метров и дом 454,2 квадратных метра. Его в 2013 году купил отец главы администрации президента Эдуард Вайно, а затем подарил сыну. Антон Вайно в 2017 году продал этот объект за 255,8 миллиона рублей.
Антон Вайно и его супруга с 2011 года задекларировали доход в 342 миллиона рублей, отмечает Republic. Основная часть этой суммы получена от продажи участка и дома в «Пирогово».
Источник: meduza.io
14:17 23/09/2019
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