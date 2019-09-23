Главврач против председателя суда: и кто из них от власти?

Им стал главный врач УЗ «Пинская детская больница» Николай Телятицкий 1968 года рождения, беспартийный. Николая Ивановича кандидатом в депутаты выдвинул трудовой коллектив возглавляемой им больницы.





Несколькими днями ранее депутатом нижней палаты белорусского парламента пожелал стать председателя суда Пинского района и города Пинска Александр Омельянюк. Беспартийный Александр Павлович решил выдвигаться сбором подписей, для этого была зарегистрирована инициативная группа.





Ещё одну инициативную группу по сбору подписей за своё кандидатство в депутаты зарегистрировала беспартийная Ирина Бернгардт, которая работает главным инженером проектов коммунального унитарного предприятия «Пинская проектно-конструкторская мастерская «МАРС».









Получается, что выборы в Пинске обещают быть, как минимум, не скучными. Парламентариями желают стать чиновники-тяжеловесы.





Правда, стоит отметить, что в случае избрания кого-либо из них депутатом, город потеряет хорошего специалиста в своей области. Ведь депутаты ПП НС работают на постоянной основе и на время исполнения своих полномочий живут в Минске.





Напомним, выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь (ППНС РБ) 7-го созыва пройдут 17 ноября 2019 года.