Главврач против председателя суда: и кто из них от власти?
Избирательная комиссия Пинского городского избирательного округа №14 сообщила об очередном претенденте на мандат депутата Палаты представителей Национального собрания (ПП НС) Республики Беларусь.
Им стал главный врач УЗ «Пинская детская больница» Николай Телятицкий 1968 года рождения, беспартийный. Николая Ивановича кандидатом в депутаты выдвинул трудовой коллектив возглавляемой им больницы.
Несколькими днями ранее депутатом нижней палаты белорусского парламента пожелал стать председателя суда Пинского района и города Пинска Александр Омельянюк. Беспартийный Александр Павлович решил выдвигаться сбором подписей, для этого была зарегистрирована инициативная группа.
Ещё одну инициативную группу по сбору подписей за своё кандидатство в депутаты зарегистрировала беспартийная Ирина Бернгардт, которая работает главным инженером проектов коммунального унитарного предприятия «Пинская проектно-конструкторская мастерская «МАРС».
Получается, что выборы в Пинске обещают быть, как минимум, не скучными. Парламентариями желают стать чиновники-тяжеловесы.
Правда, стоит отметить, что в случае избрания кого-либо из них депутатом, город потеряет хорошего специалиста в своей области. Ведь депутаты ПП НС работают на постоянной основе и на время исполнения своих полномочий живут в Минске.
Напомним, выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь (ППНС РБ) 7-го созыва пройдут 17 ноября 2019 года.
Источник: media-polesye.by
12:59 23/09/2019
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