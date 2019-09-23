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Выборы как тайная спецоперация: в БРСМ и "Белой Руси" есть дела и поважнее

Со странной ситуацией столкнулся наблюдатель от кампании "Правозащитники за свободные выборы", официально аккредитованный по Гродненскому-Ленинскому избирательному округу № 52, Андрей Котя.


Наблюдатель провел мониторинг работы политических партий и общественных организаций на данном этапе выборов. С оппозиционными структурами проблем не возникло. 

И сами претенденты в кандидаты, и их партийные соратники охотно делились информацией, приглашали на пикеты по сбору подписей, на свои заседания, делились всей информацией.

А вот при столкновении с провластными организациями ситуация выглядела не так оптимистично.

Первый же звонок в Гродненскую областную организацию "Белая Русь" оказался не так богат на информацию, как надеялся сам наблюдатель. Андрей Котя позвонил туда 20 сентября. Трубку подняла Татьяна Гурщенкова, ведущий специалист по организационно-кадровой работе. 

На вопрос наблюдателя о пикетах инициативных группам претендентов в кандидаты от «Белой Руси», Татьяна Гурщенкова ответила, что не должна делиться такой информацией.

Хотя впоследствии все же уточнила, что таких пикетов по области много, но более конкретно она сказать не может, так как у нее много работы и есть более важные мероприятия, чем выборы.


А вот представитель БРСМ не стал себя обременять и таким разговором. На звонок наблюдателя ответил второй секретарь региональной структуры Денис Черняк, и в довольно резкой форме отказался давать хоть какую-то информации. 

При этом он, даже не услышав вопроса наблюдателя, отметил, что не должен ничего представлять наблюдателю, а за информацией следует обращаться в ОИК №52, где наблюдатель зарегистрирован.
Источник: spring96.org
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