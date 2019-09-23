"Сказали раздеться до трусов": на границе у журналиста и активистки искали экстремизм
Правозащитникам "Весны" стало известно, что на белорусско-польской границе "Тересполь-Брест" с поезда сняли журналиста "Новага Часу" и "Зеленого Портала" Александра Велитченко и активистку Алину Стецову, когда они возвращались домой в Беларусь.
По словам Александра, у них сразу забрали паспорта, а после того, как провели досмотр вещей в поезде, отвели на личный досмотр. Однако, чтобы его произвести, работники таможенной службы должны получить подпись начальника, у которого сейчас выходной. Известно, что таможенники поехали за подписью. Велитченко и Стецову закрыли в зале пограничного контроля. Они ожидают уже больше часа, опоздав на ближайшие поезда.
При досмотре у них спрашивали про экстремистскую литературу.
"Потом посоветовали подумать, почему это происходит здесь и сейчас", — говорит журналист.
В 15:30 пограничники начали личный досмотр журналиста. Закончили через 20 минут.
"Проверили весь рюкзак. Сказали, раздеться до трусов.
Кажется, всё было по процедуре. Присутствовал понятой, пограничник, который снимал с поезда и человек, который досматривал меня. Оформили протоколом, который дали подписать", — рассказывает Александр Велитченко.
Через некоторое время досмотрели и активистку Алину Стецову. Личный досмотр активистки осуществляли женщины.
О причинах такого внимания к журналисту и активистке белорусские таможенники не сообщили. Вся процедура заняла более двух часов.
После этого, как рассказал Александр Велитченко, начальник смены извинился за всё и сказал, что ему эта процедура тоже неприятна и что это не его желание.
"И повторил, чтобы я задумался,"где, когда, с кем и почему", так как это может продолжаться каждый раз при пересечении границы", — добавил журналист.
Окончательно Велитченко и Стецову освободили только около 18 часов, продержав таким образом четыре часа. Компенсировать билеты им отказались. Объяснили свои действия по личному досмотру "приказом сверху". Но больше никакой информации не сообщили, сославшись на то, что приказ засекречен.
11:49 23/09/2019
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