Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей точке

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Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.





Он отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания. Лукашенко подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. "Я уже не единожды об этом говорил", - напомнил глава государства.





Поэтому, пояснил он, доклад Романа Головченко не стоит воспринимать как бряцание оружием.





"Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры", - заявил Лукашенко.