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Власти Египта боятся повторения "арабской весны", в стране заблокирован Facebook

В стране продолжаются антипрезидентские протесты


На выходных сотни жителей Египта вышли на Тахрир – центральную площадь в Каире и других городах с требованием отставки президента страны Абдуллы Фаттаха аль-Сиси.  Протесты были и в других городах страны. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. 

А тем временем общественная организация NetBlocks в Twitter сообщает, что соцсети и ряд СМИ стали недоступны на крупнейшх телеом платформах страны Telecom Egypt и Raya.

Речь идет о Facebook, Messenger и нескольких местных и мировых новостных изданий, например BBC News.


Отметим, коллективные формы гражданского неповиновения запретили в Египте три года назад. Это произошло на фоне событий, которые затем получили название "арабская весна". Тогда протестующие свалили режим президента Хосни Мубарака. 

Нынешние протесты направлены против президента Ас-Сиси, который был одним из руководителей отстранения от власти предущего президента Мохаммеда Мурси, (который недавно скончался в тюрьме) и в 2013 году занял президентское кресло. Впоследствии турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал его мученником. 
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