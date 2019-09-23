Власти Египта боятся повторения "арабской весны", в стране заблокирован Facebook
В стране продолжаются антипрезидентские протесты
На выходных сотни жителей Египта вышли на Тахрир – центральную площадь в Каире и других городах с требованием отставки президента страны Абдуллы Фаттаха аль-Сиси. Протесты были и в других городах страны. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
А тем временем общественная организация NetBlocks в Twitter сообщает, что соцсети и ряд СМИ стали недоступны на крупнейшх телеом платформах страны Telecom Egypt и Raya.
Речь идет о Facebook, Messenger и нескольких местных и мировых новостных изданий, например BBC News.
Отметим, коллективные формы гражданского неповиновения запретили в Египте три года назад. Это произошло на фоне событий, которые затем получили название "арабская весна". Тогда протестующие свалили режим президента Хосни Мубарака.
Нынешние протесты направлены против президента Ас-Сиси, который был одним из руководителей отстранения от власти предущего президента Мохаммеда Мурси, (который недавно скончался в тюрьме) и в 2013 году занял президентское кресло. Впоследствии турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал его мученником.
10:01 23/09/2019
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