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Фотофакт: четыре проводных телефона в кабинете Михаила Мясниковича

В кабинете председателя Совета Республики Михаила Мясниковича стоит четыре проводных телефона! Аппараты родом явно из ХХ века. Они попали в кадр во время посвящённой Мясниковичу программы "В людях" на телеканале СТВ.

Скриншот из программы "В людях"

— Зачем столько телефонных аппаратов? — интересуется у чиновника журналист Вадим Щеглов.
— Наверное, надо так, — отвечает Мясникович.
— Вы пользуетесь всеми четырьмя?
— Конечно. Это президентский телефон, это премьера телефон, это телефон правительственной связи, и обычный небольшой такой коммутатор для секретариата. Ну и два мобильных с собой.


Михаилу Мясниковичу 69 лет. Он работает председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси с января 2015 года. До того занимал посты премьер-министра Беларуси и возглавлял Администрацию президента.
euroradio.fm
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