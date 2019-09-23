Фотофакт: четыре проводных телефона в кабинете Михаила Мясниковича

Скриншот из программы "В людях"





— Зачем столько телефонных аппаратов? — интересуется у чиновника журналист Вадим Щеглов.

— Наверное, надо так, — отвечает Мясникович.

— Вы пользуетесь всеми четырьмя?

— Конечно. Это президентский телефон, это премьера телефон, это телефон правительственной связи, и обычный небольшой такой коммутатор для секретариата. Ну и два мобильных с собой.









Михаилу Мясниковичу 69 лет. Он работает председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси с января 2015 года. До того занимал посты премьер-министра Беларуси и возглавлял Администрацию президента.



