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У Зеленского хотят создать "новый" Будапештский меморандум. Минск присоединится?

У президента Украины хотят исправить ошибки Будапештского меморандума - и создать международно-правовой акт, который гарантировал бы безопасность Украины. Однако вопрос напрямую касается и Беларуси.

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что в команде Владимира Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом он рассказал в интервью LB.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - объяснил Ермак.

По его словам, нужно учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума – и включить в список гарантов международные организации. Однако главной задачей, считает Ермак, является выработка юридически обязательных норм.


"Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - объяснил идею Ермак.

Будапештский меморандум – международно-правовой акт, согласно которому Украина и Беларусь присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не обладающее таким вооружением. Взамен Россия, Великобритания и США обязались быть гарантами независимости и территориальной целостности Украины и Беларуси.
"Белорусский партизан"
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