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БТ об интеграционном инсайте "Коммерсанта": Ну, хайпанули — и тренд с ними!

В "Главном эфире" — итоговой информационной программе на телеканале "Беларусь 1" — прокомментировали публикацию российской газетой "Коммерсантъ" инсайта о программе действий по развитию интеграции Беларуси и России.

 По словам ведущих эфира, программа "ещё на стадии работы, согласована лишь на уровне правительств", поэтому "всезнающие" российские СМИ "сдетонировали" преждевременно, пишет euroradio.fm

"Ну, хайпанули — и тренд с ними!", — делает вывод ведущий "Главного эфира" Максим Угляница.

Утверждение "Ъ" о том, что в программе интеграции Беларуси и России "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства" названо игрой на уровне формулировок. "Любителям пошуметь в информационном поле предписано успокоиться", — заключает журналист.

Утром 16 сентября "Коммерсантъ" кратко пересказал основные положения программы экономической интеграции Беларуси и России. В статье не было ни одной цитаты из документа. Тем не менее, она стала предметом обсуждения СМИ и экспертов.


Депутат Елена Анисим попыталась узнать в правительстве, соответствует ли информация "Ъ" действительности. Однако Совет министров заявил, что документ опубликован не будет. Позже стало известно, что его работка ведётся под грифом "Совершенно секретно". 
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