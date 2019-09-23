По словам ведущих эфира, программа "ещё на стадии работы, согласована лишь на уровне правительств", поэтому "всезнающие" российские СМИ "сдетонировали" преждевременно, пишет euroradio.fm





"Ну, хайпанули — и тренд с ними!", — делает вывод ведущий "Главного эфира" Максим Угляница.





Утверждение "Ъ" о том, что в программе интеграции Беларуси и России "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства" названо игрой на уровне формулировок. "Любителям пошуметь в информационном поле предписано успокоиться", — заключает журналист.





Утром 16 сентября "Коммерсантъ" кратко пересказал основные положения программы экономической интеграции Беларуси и России. В статье не было ни одной цитаты из документа. Тем не менее, она стала предметом обсуждения СМИ и экспертов.









Депутат Елена Анисим попыталась узнать в правительстве, соответствует ли информация "Ъ" действительности. Однако Совет министров заявил, что документ опубликован не будет. Позже стало известно, что его работка ведётся под грифом "Совершенно секретно".



