жона Болтона и других высокопоставленных американских чиновников, анонсированное возвращение послов и дальнейшее ослабление санкций свидетельствуют о том, что в отношениях между Беларусью и США произошли качественные изменения, Недавние визиты в Минск Ди других высокопоставленных американских чиновников, анонсированное возвращение послов и дальнейшее ослабление санкций свидетельствуют о том, что в отношениях между Беларусью и США произошли качественные изменения, пишет Завтра твоей страны.









— Америка изменила подход к происходящему в восточноевропейском регионе. Теперь США готовы разговаривать и сотрудничать не только со своими союзниками, но и со странами, которые не разделяют американские ценности демократии и прав человека, — заявил во время дискуссии «Восточная Европа как замковый камень международной безопасности» координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.





По его словам, теперь наша страна также стала важным элементом концепции национальной безопасности США.

Бастион против российского неоимпериализма

— Сегодня для Америки Беларусь, а вернее ее суверенитет и независимость, стали своеобразным бастионом, защищающим от российского неоимпериализма. При этом в Вашингтоне отлично понимают, что Беларусь является союзником России и крайне от нее зависима экономически и политически, — говорит Денис Мельянцов.





С ним согласен и директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.





— Основной интерес США в восточноевропейском регионе — это безопасность их союзников (Украины, Польши, Литвы), а эти страны считают, что их безопасность зависит, в том числе, от того будет Беларусь независимой или нет, — отмечает политолог.





Таким образом, считают эксперты, инициатива смены американской политики в отношении Беларуси идет от южных и западных соседей, а не от США. Защищая нашу страну, они поддерживают свои национальные интересы.





Те государства, которые считаются союзниками Беларуси (Китай, Иран, Венесуэла), никаких стратегических интересов в нашей стране ни с экономической, ни с военной точки зрения не имеют. Ждать от них помощи в случае реальной опасности не приходится.









— Сколько бы Лукашенко ни называл Си Цзиньпина своим лучшим другом, ни говорил о стратегическом партнерстве, если Россия будет предпринимать поползновения в отношении суверенитета Беларуси, Китай и полслова не скажет в нашу защиту. Противостоять поглощению, санкционными, дипломатическими и другими методами будут именно США и страны НАТО. Белорусскую независимость будут защищать «враги», а не друзья, — считает политолог Валерий Карбалевич.





В то же время, вопросы демократии, свободы слова, наличия или отсутствия политзаключенных остаются для США важным маркером. Поскольку белорусские власти крайне заинтересованы в улучшении отношений с Америкой, то и свою внутреннюю политику они будут проводить с оглядкой на то, как это воспримут в Вашингтоне, считают эксперты.





— Не стоит ожидать резкой демократизации Беларуси, но и откат назад вряд ли произойдет, — подчеркивает Денис Мельянцов.

Издержки «гонки вооружений»

Однако у сложившейся геополитической ситуации есть и обратная сторона, которая может обернуться для Беларуси кране негативными последствиями. После аннексии Крыма и событий на Донбассе наши соседи стали смотреть на Россию, как на реальную военную угрозу, и наращивать вооружение.





— В августе был расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и США теперь могут размещать их в Польше и Прибалтике. Польша уже получила от США крылатые ракеты JASSM и JASSM-ER, а также самолеты R-35. Происходит самая настоящая гонка вооружений, — считает военный эксперт Александр Алесин.





По его словам, если ситуация будет и дальше развиваться таким образом, то Александр Лукашенко вынужден будет пойти на размещение в Беларуси российской военной базы, а это поставит крест на роли миротворца, которой так удачно воспользовался белорусский президент.





— Изначально сотрудничество России и Беларуси строилось на геополитическом контракте. РФ не просто так долгие годы «кормила» нас дешевым газом и нефтью. В случае возникновения военной угрозы оан может потребовать соблюдать этот контракт, — говорит Александр Алесин.





И хоть в военном плане у России нет острой необходимости размещать в Беларуси военную базу, есть еще политическая рациональность, которая для РФ имеет очень большое имиджевое значение, считают эксперты.





— России важно демонстрировать, что у нее есть союзники. И хоть у Беларуси нет документально оформленных обязательств по размещению на своей территории российских военных баз, но на практике у РФ есть множество экономических рычагов, которые могут заставить нас это сделать, — уверен Денис Мельянцов.









При этом потеря статуса страны-миротворца – далеко не самое плохое, что может произойти в случае дальнейшего наращивания вооружений в регионе. От этого противостояния белорусы получат очень много негативных вещей – это и финансовые потери от гонки вооружений, и опасность локальных вооруженных конфликтов, и (в случае появления российской базы на территории страны) резкое ухудшение отношений с Западом и ближайшими соседями, особенно с Украиной.





Белорусской дипломатии необходимо все силы сосредоточить на том, чтобы остановить милитаризацию региона, убеждены эксперты.



