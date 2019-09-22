"Мы относимся к этим выборам, как к цирку, но мы не клоуны. Мы - реальная сила"
В Беларуси продолжается кампания по сбору подписей за выдвижение кандидатов в депутаты белорусского парламента. Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, а в недалеком прошлом кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Николай Статкевич устроил турне по регионам в поддержку соратников по партии "Народная громада". Мы наведались на один такой пикет в Гродно, который состоялся 21 сентября.
Под моросящим дождем под песню "Воины света" на центральной Советской площади в Гродно выступал кандидат в депутаты от "Народной Громады" Владимир Арцыман. Говорил много о том, что выборов в Беларуси нет, но людям все же стоит поддержать оппозиционных кандидатов и поставить за них свои подписи.
"Наш главный лозунг - Лукашенко должен уйти. Мы должны поменять избирательную систему, снять чиновников, которые сидят у нас на шее", - говорил политик и анонсировал, что вот-вот приедет Николай Статкевич и расскажет всю правду о нашей жизни в Беларуси.
"Мы не пятая колонна и не фашисты. Этот пикет - легальная возможность говорить с вами открыто. Вам за участие ничего не будет", - обещал потенциальный кандидат.
Его слова не вызывали особого интереса у проходящих. Напротив пикета устроились группками компании молодых людей, потягивающих кофе в бумажных стаканчиках и коктейли.
Через минут 15 после начала пикета приехал Николай Статкевич. В этот день он успел побывать на подобных пикетах в Лиде и Щучине. К месту пикета начали подтягиваться немногочисленные люди, женщины с детьми и мужчины за 45, кто-то подходил и делал селфи с политиком.
"Наша самая главная проблема - это Лукашенко. Я считаю его преступником, он должен уйти, - начал Статкевич свою речь. - Он не проводит реформ, чтобы не потерять власть. Мы уже втрое отстаем от Польши по уровню зарплат, при том что цены у них ниже. У нас одна возможность спасти свою страну для наших детей, чтобы они не уезжали отсюда - это сменить власть. Лукашенко должен уйти! Нам нужны честные выборы, их нужно добиться. Предлагаю войти в мою инициативную группу, чтобы исключить фальсификации на президентских выборах. Я призываю вас поддержать моих коллег. Задавайте свои вопросы, сейчас выборы - можно не бояться".
Отметим, что хоть пикет был по сбору подписей за кандидатов в депутаты Палаты представителей, агитировать начали и за Статкевича как за кандидата в президенты Беларуси на предстоящих президентских выборах. Плакаты и листовки "за Статкевича" сбивали с толку проходивших гродненцев.
Политик пытался вызвать диалог с горожанами, но получалось не особо. Вот мужчина спросил, куда Беларуси нужно идти - на Восток или на Запад?
"Я думаю, Беларусь должна оставаться на своем месте, но дружить и с Востоком, и с Западом. Мы должны сохранять военный нейтралитет. Если Беларусь станет полем битвы - от нашей страны ничего не останется. Никаких военных баз и войск других стран на нашей территории быть не должно, но мы должны дружить и с Россией и с Западом", - сказал Статкевич.
Реакция некоторых людей на выступление Статкевича была довольно раздражительной: "У нас же нет выборов, за что вы тут агитируете?" Эта нервозность передавалась и политику, который причиной всех бед (низких зарплат и безработицы) видел в одном - отсутствии выборов и присутствием Лукашенко у власти.
Все это действо на мобильники снимали молодые парни и девушки. Подходим к группке анархистов (как они себя сами назвали), которые фотографировались возле плаката "Лукашенко - уходи" под бело-красно-белым флагом.
"Не публикуйте только мое фото раньше октября, мне нужно еще из страны уехать. Я анархист, и в принципе против любой власти", - говорит молодой щуплый парень в очках с затемненными стеклами (а в Гродно, как мы помним, дождь). Девушка рядом попросила ее не снимать, ведь ей-то еще оставаться в Беларуси.
На этом фоне звучат речи политиков:
- Вот вы постареете, вам нужна будет пенсия, но ее теперь кто-то должен заработать. А у нас самые лучшие люди уезжают.
- Мне 45, и я не могу найти работу...
- Нужно власти заставить служить народу, а для этого - вернуть выборы народу.
- Вас скоро на цепь посадят, а вы будете продолжать работать. Попробуйте какой-нибудь другой вариант, - сказал один из членов инициативной группы по сбору подписей, отвечая на вопрос о зарплатах. А вот конкретно - какой такой другой вариант поискать, он так и не уточнил.
Вопросов прозвучало совсем немного.
- Чего возмущаться, Господи? Нужно искать выходы, - сказала раздраженно проходящая мимо женщина в дождевике.
Молодежь, кучкуясь группками, откровенно подтрунивала над всем, что говорили политики. Кто-то подходил и фотографировался на фоне бело-красно-белого флага.
Слово взяли кандидаты в депутаты от Белорусского национального конгресса и Народной Громады.
- Как бы вы не голосовали, что бы вы не делали - настоящие победители, которые будут стоять у руля Беларуси, уже давно определены. Наши дети рвут отсюда когти за кордон, во все стороны. Это приговор всем нам за то, до чего мы дошли и продолжаем двигаться, неся за плечами звание терпил и памяркоуных. Мы это заслужили. О нас вытирают ноги, используют ка туалетную бумагу, а мы все ждем какого-то чуда и изменений в лучшую сторону, но не своими руками, - сказал Владимир Арцыман и продолжил:
- Оставляйте свои голоса за кандидатов от оппозиции, которые не боятся говорить правду о нашей жизни. Мы не пятая колона, а реальная политическая сила, которая готова отстаивать интересы народа.
Я ничего обещать не буду, если стану депутатом парламента. Один в поле не воин, и один человек от оппозиции в парламенте ничего изменить не сможет. Но я смогу открыто выступать в парламенте, выражать мнение народа, налаживая связь власти с простыми людьми.
Ставьте свои подписи за оппозиционных кандидатов. Конечно, голоса у нас никто не считает. Мы относимся к этим выборам, как к цирку, но мы не клоуны. У нас своя политическая программа, мы пользуемся этой кампанией, чтобы разговаривать с вами на улицах. Мы оппозиция, реальная сила, - сказал политик.
Он также озвучил программу: поставить чиновников на службу обществу, произвести децентрализацию управления, создать условия для развития регионов, искоренить коррупцию, обеспечить права трудящихся на достойную зарплату и так далее - в общем, много абстрактных слов.
На пикете выступил также известный в Гродно своими политическими перфомансами активист и еще один кандидат в депутаты Николай Саляник. Сначала он был в деловом костюме, много говорил об уровне жизни в Беларуси и других странах, о зарплатах и о том, что молодежь уезжает за рубеж и с этим нужно что-то делать.
А затем он облачился в тюремную робу и повесил себе на шею колодку на цепи с надписью "Контракт".
- У Машерова были два телохранителя, у Лукашенко - три тысячи, - продолжал выступать Николай Саляник, переключившись на действующую власть как источник всех бед и проблем белорусов.
- Так что вы сможете изменить, если вас выберут депутатом? - подошел к нему интеллигентный парень лет 18.
- Хороший и важный вопрос. В первую очередь буду инициировать и добиваться импичмента Лукашенко и изменений в избирательный кодекс. Этого достаточно? - эмоционально с напором ответил Саляник.
По смущенному виду парня было ясно, что не совсем достаточно. Он отошел в сторону и больше вопросов не задавал.
А мы подошли к одному из гродненцев лет 45, который с интересом за всем эти наблюдал.
- Если не предаст - двумя руками за Статкевича. Специально пришел, чтобы пожать ему руку. Он как лицо оппозиции. Я впервые на пикете, но ненавижу нашу власть, я пострадал от нее очень сильно. Я 10 лет отсидел по белорусским тюрьмам. Сейчас езжу на заработки в Европу, и прекрасно себя чувствую. До этого постоянно не хватало денег, а сейчас хорошо. Я даже готов воевать за Статкевича.
- За Статкевича или за Беларусь? - уточнили мы.
- И за Беларусь конечно, - поправился мужчина.
Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.
"Белорусский партизан", фото БП
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