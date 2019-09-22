Жесткое видео. В Нур-Султане полиция задержала девочку-подростка, которая шла в магазин, за участие в митинге
На глазах корреспондента «Азаттыка» полиция задержала девочку-подростка, когда она с мамой и двумя младшими сестрами шла в магазин.
Как сообщает Настоящее время, сотрудники СОБРа посчитали, что она участвует в несогласованном митинге, и насильно занесли ее в автозак. Мать попыталась ее отбить. Силовики на руках затащили девочку в автозак.
В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 21 сентября проходили митинги против строительства 55 китайских заводов, расширения экономического влияния Китая в стране и за либерализацию политической системы. По всей стране было задержано несколько десятков человек.
18:02 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».