Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Противники аккумуляторного завода в Бресте вновь вышли на площадь

Более ста человек прошли по центральным улицам Бреста.

Более ста человек собрались 22 сентября на площади Ленина в Бресте, где каждое воскресенье, начиная с 25 февраля 2018 года, встречаются противники строительства аккумуляторного завода, передает naviny.by.

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади собралось около 110 человек.

Собравшиеся обсуждали ход сбора подписей за выдвижение кандидатами в «депутаты» на предстоящих «парламентских выборах» четырех активистов кампании против строительства аккумуляторного завода.


Ежедневно с 18 сентября активисты проводят не менее шести пикетов по сбору подписей в центре Бреста, микрорайонах города и в Брестском районе.

После встречи на площади противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru