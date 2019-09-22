Почему Лукашенко не хочет менять избирательную систему
Переход к пропорциональной избирательной системы создает для Лукашенко целый ряд рисков, вызовов и дополнительных проблем, не давая почти никаких плюсов.
Александр Лукашенко, общаясь с работниками льнозавода в Кореличах на Гродненщине, прокомментировал ход выборов в Палату представителей. И в очередной раз выступил против перехода от мажоритарной системы выборов к пропорциональной - или, говоря по-другому, к системе голосования по партийным спискам. В частности, он заявил:
«Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера. А там по списку уже никто никого не знает. Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал: нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему... Депутат должен быть привязан к своему избирателю, своему округу. В этом направлении мы и будем действовать».
Сюжет о любовницах оставим в стороне. Ведь, как известно, ничто не мешает их проводить в депутаты и в мажоритарной системе.
Есть реальные, вполне прагматичные мотивы, которыми руководствуется белорусский правитель, отвергая реформу избирательной системы. Я бы выделил три фактора.
1. Нынешняя избирательная система, построена, отшлифована, отработана, действует как швейцарские часы и дает нужный результат. Известно, что фальсифицировать выборы или, скажем мягче, достигать контролируемого результата можно и при пропорциональной системе, о чем свидетельствует опыт России, Казахстана и других стран, где есть проблемы с демократией. Но в случае такой реформы надо перенастраивать всю избирательную машину, переучивать основных ее субъектов. А пропорциональна система - более сложная, чем мажоритарная. Так зачем усложнять себе жизнь?
2. При пропорциональной системе выборов партии - важные субъекты политики. То есть в стройной и простой модели, в которой существуют только два субъекта - Лукашенко и народ - могут появиться какие-то посредники в виде партий. Это не то что разрушит белорусскую политическую систему, но потребует определенных перемен. Лидеров партий предстоит пускать на ТВ. Нужно будет признать, что в стране существуют еще политики, кроме самого Лукашенко. И самое опасное, что это увидит народ.
Кроме этого, переход к пропорциональной системе предусматривает превращение «Белой Руси» в политическую партию. Пусть она останется карманной, однако сама логика процесса приведет к тому, что ее лидеры начнут претендовать на какой-то кусок власти или хотя бы влияния.
Все вместе это будет вести к эрозии персонифицированного режима, режима личной власти.
3. Выборы по партийным спискам гораздо больше политизировали бы парламентскую избирательную кампанию, чем выборы по мажоритарным округам. Помните, как когда-то Ермошина упрекала некоторых кандидатов в депутаты, что они во время агитации говорят о большой политике? Мол, им нужно говорить о лампочках в подъездах, ремонте дорог и других местных проблемах.
Итак, выборы по пропорциональной системе - это в основном речь как раз о политике. Это конкуренция общенациональных проектов, представляющие разные партии. То есть по существу меняется повестка дня избирательной кампании.
С другой стороны, если рассматривать ситуацию чисто электорально, то мажоритарная система объективно дает преимущество местным начальникам, так как у них больше возможностей решать бытовые проблемы, чем у представителей оппозиции, у которых нет никакого административного ресурса. А пропорциональна система это преимущество нивелирует.
Таким образом, переход к пропорциональной системы создает для Лукашенко целый ряд рисков, вызовов и дополнительных проблем, не давая почти никаких плюсов. Поэтому его позиция очень понятна и логична.
Валерий Карбалевич, радио "Свобода"
16:35 22/09/2019
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