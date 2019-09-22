БХД провело первый совместный пикет с целью сбора подписей
21 сентября политическая партия БХД провела совместный пикет кандидатов в депутаты по Минску и области. В пикете приняли участие активисты, кандидаты в депутаты и члены их инициативных групп.
Проблемы, за решение которых выступают кандидаты разные, но мнения схожи в одном — необходимы реформы в системе образования и сменяемость власти, многие высказываются против принятого закона об отсрочках. Также активисты собирали подписи за отставку министра образования Карпенко.
Виталий Римашевский, белорусский политик и общественный активист, сопредседатель «Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі» помогает с организационными вопросами этой кампании, ведь многие выдвигаются впервые:
— Я являюсь доверенным лицом больше чем тридцати процентов нашей партии по всей Республике Беларусь. У нас много новых молодых кандидатов, таких как Надежда Коцак, которая выдвигается в первый раз — им нужна помощь. Власти, спецслужбы и милиция оказывают психологическое давление на кандидатов и выдержать это давление непросто. Поэтому моя задача их поддерживать, организовывать пикеты по Минску и в других регионах.
Каждый из наших кандидатов не просто выдвигает свою кандидатуру, они ведут кампании. Надежда Коцак, к примеру, за реформу в системе образования и для нас это возможность публично рассказать про проблемы которые есть.
Мы действуем на усиление компании, привлечение новых людей и на электоральную победу в округах. Чтобы доказать фальсификации на выборах, нужны сильные кандидаты, которых люди все-таки придут поддержать, проголосовать. Также мы помогаем с наблюдением, помогаем нашим кандидатам организовать это наблюдение в округах. Уже наблюдателями записались больше ста человек и, думаю, что будет больше.
Кандидат в депутаты по 95 Купаловскому избирательному округу от партии БХД Поправко Пётр заявил, что основная цель его предвыборной кампании — сделать власть ответственной и сменяемой.
— Власть будет отвечать за свои слова и действия только тогда, когда она будет сменяемой. Белорусская палата представителей не должна быть калькулятором, на который жмут в поисках нужного результата — она должна быть дискуссионным центром страны. Каждый человек должен знать, что власти прислушиваются к его мнению.
Игорь Лобков впервые участвует в выборах по 77 округу — это Заславль. Проблемы, которые он актуализирует, экологического характера:
— Проблемы, о которых я говорю, возникли в Заславле из-за полигона бытовых отходов. Люди, которые там живут, в основном переехали из Минска из-за экологии. Но получается так, что Заславль становится промышленным городом. Кроме полигона существует предприятие по переработке пластика. Вечером, когда предприятие работает, люди дышат загрязненным воздухом. Люди обращались в инстанции, в исполком, на что получили ответ, что все в норме и полигон, который существует, не закроют. Также я выступаю за местное самоуправление, потому что проблемы небольших городов может решить только самоуправление, т.е нужна децентрализация. Чтобы молодежь оставалась и развивала мелкие города нужно развивать местное самоуправление.
Могу сказать, что люди не особо активно выходят и хотят решать проблемы. Они считают, что за них эти проблемы кто-то решит за них. Нет слаженности между собой, нет умения договариваться.
Ольга Ковалькова, которая выдвигает свою кандидатуру в четвертый раз, ставит перед собой задачу популяризации кандидатов от партии БХД и решение проблем в тех округах, в которых баллотируются кандидаты от партии. Она считает, что любая политическая кампания дает возможность актуализировать те проблемы, которые стоят у жителей округов и Беларуси в целом.
— Сбор подписей в основном используется для того чтобы стоять в пикетах, иметь возможность коммуникации с избирателями. Мы, конечно, подписи собираем, но это не основная задача для тех кандидатов, которые выдвигаются в политических партиях. Сегодня собрали только около двадцати подписей за отставку Карпенко и около семи-восьми за выдвижение Надежды Коцак. Тут вопрос в том, что на пикетах за кандидатов нужно стоять каждый день. Тогда уже люди сами видят, знают и сами подходят, но основной способ собрать много подписей — это ходить по квартирам в вечернее время, либо в выходные, когда люди дома, что мы делать пока не планируем.
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