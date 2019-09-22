Военные начальники из Беларуси поочередно наведались в Азербайджан и Армению. Что происходит?
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, передает tut.by.
Стороны подчеркнули, что высокий уровень связей между странами и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.
Зась и Гасанов отметили большой потенциал для реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
На встрече Станислав Зась обратил внимание на наличие перспектив для расширения военного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.
Во время визита в Азербайджан глава Совбеза также встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым, главой администрации президента Рамизом Мехтиевым, секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым.
Стоит напомнить, что Беларусь и Азербайджан уже давно сотрудничают по различным направлением, в том числе по поставкам военной техники. В 2018 году в Баку были поставлены белорусские ракетные системы залпового огня «Полонез». Военные аналитики рассматривали этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению».
В Армении не понимали продажу Минском «Полонезов» Баку. Армения и Беларусь являются участниками ОДКБ, в отличие от Азербайджана. Согласно условиям договора, при агрессии в отношении одной из стран другие участники ОДКБ должны встать на ее защиту. В Ереване считают весьма вероятной угрозу со стороны Баку на фоне нагорно-карабахского конфликта.
Примечательно, что в эти дни начальник генштаба Вооруженных сил Беларуси, первый замминистра обороны генерал-майор Олег Белоконев посещает Армению.
В ходе визита, который продлится до 24 сентября, проведены двусторонние переговоры с руководством ВС Армении. Стороны обсудили вопросы состояния и перспектив двустороннего военного сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций ОДКБ и СНГ, предстоящих совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил Беларуси и Армении. Также состоялся обмен мнениями относительно военно-политической обстановки в регионе и мире, сообщает Минобороны Беларуси.
Кроме того, глава белорусской военной делегации встретится с ветеранами Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., постоянно проживающими на территории Армении.
13:50 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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