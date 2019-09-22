Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Бресте напали на активиста Виталия Козака

Это случилось возле гипермаркета «Грин».


На активиста Виталия Казака совершено нападение, сообщает «Брестская весна». Это случилось вечером 21 сентября возле гипермаркета «Грин» около 20.00.

Виталий Казак принимал участие в пикете по сбору подписей в поддержку активистов инициативной группы против строительства завода АКБ.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru