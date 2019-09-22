В Бресте напали на активиста Виталия Козака





На активиста Виталия Казака совершено нападение, сообщает «Брестская весна» . Это случилось вечером 21 сентября возле гипермаркета «Грин» около 20.00.





Виталий Казак принимал участие в пикете по сбору подписей в поддержку активистов инициативной группы против строительства завода АКБ.