Анна Бонд заявляет, что идет на выборы в парламент с "цирковой программой"
Телеведущая и блогер Анна Бонд заявляет, что собрала подписи для выдвижения своей кандидатуры в депутаты Палаты представителей и будет баллотироваться по Шабановскому избирательному округу №91 в Минске.
Как сообщает Еврорадио, такую новость она оставила на своей странице в "Фейсбуке". В сообщении Анна благодарит всех, кто оставил подписи в ее поддержку, и знакомит избирателей с тезисами программы, в основу которой лег "жизненный и цирковой опыт".
Среди прочего Анна Бонд будет добиваться "каждой белке (самке человека) орешков (самцов человека) в достаточном количестве”, а еще выделения средств для подготовки каждого жителя округа к участию в Межконтинентальном заплыве через Босфор.
"Цирковая и депутатская практика показали определенное сходство — ожидания зрителей в цирке и жителей округа едины. Поэтому главный принцип моей работы — Правление народа, волей народа, на благо народа ", — пишет ведущая.
В списке инициативных групп по сбору подписей за кандидатов по Шабановскому округу никаких упоминаний об Анне Бонд нет.
13:06 22/09/2019
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