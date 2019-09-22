







Как сообщает Еврорадио , такую новость она оставила на своей странице в "Фейсбуке". В сообщении Анна благодарит всех, кто оставил подписи в ее поддержку, и знакомит избирателей с тезисами программы, в основу которой лег "жизненный и цирковой опыт".





Среди прочего Анна Бонд будет добиваться "каждой белке (самке человека) орешков (самцов человека) в достаточном количестве”, а еще выделения средств для подготовки каждого жителя округа к участию в Межконтинентальном заплыве через Босфор.





"Цирковая и депутатская практика показали определенное сходство — ожидания зрителей в цирке и жителей округа едины. Поэтому главный принцип моей работы — Правление народа, волей народа, на благо народа ", — пишет ведущая.









В списке инициативных групп по сбору подписей за кандидатов по Шабановскому округу никаких упоминаний об Анне Бонд нет.