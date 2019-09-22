— Журналисты, аналитики, политические активисты, просто неравнодушные граждане обсуждают информацию, озвученную российским изданием «Коммерсантъ» — об интеграционных документах, которые подписали премьер-министры Беларуси и России 6 сентября. Считаете ли вы это очередной, не стоящей большого внимания, подписанной бумагой, которых хватало за годы «интеграции», или на этот раз стоит говорить о реальной угрозе белорусскому суверенитету?





— Настораживает, что после публикации не было никаких серьезных опровержений. И если хотя бы часть так называемой «программы глубокой интеграции» правда — то надо выходить на улицы и делать массовые акции. Так, как это было в 1996 году.





— Насколько это ваше мнение, которое вы уже высказали в Фейсбуке, нашло поддержку среди других политических лидеров и активного общества?





— Политическое общество откликнулось. Мы видим в комментариях под постами — желание действовать есть. Кроме массовой уличной акции, у белорусского народа шансов не осталось. Петиции — это хорошо, стоит, чтобы их подписывали тысячи людей. Но на петиции ни Кремль, ни Лукашенко не обращают внимания.





Тогда надо будет выходить в реал, многотысячными массовыми акциями. Белорусам есть что терять. Ведь если сюда придет Кремль, Москва, олигархия, российская армия, ФСБ — мало что останется от нашей страны. Можно будет забыть даже о ту модель выживания, которую имеет белорусское общество последние годы.





Насчет отношения политических лидеров. Ближайшие дни мы будем советоваться, у нас будут возможности встретиться с политическими лидерами. И я считаю, что здесь и Статкевич, и КХП БНФ, и блоггеры, те, кто участвует в «выборах», и те, кто их игнорирует — все должны объединиться. Ведь речь идет о том, быть или не быть Беларуси независимым государством.





Вырисовывается сразу несколько дат. 6 октября Статкевич уже пригласил людей на площадь Свободы в Минске. Там это проходит в рамках «избирательного пикета». Думаю, там можно собрать много людей. «Дзяды» 31 октября — думаю, что надо будет превращать их в акцию за независимость. 16 ноября — суббота перед так называемым «голосованием», когда приедет много иностранных наблюдателей смотреть на так называемые «выборы». Я думаю, есть законодательная возможность проводить в этот день массовый «пикет». И наконец, ближе к самой даты подписания, 8 декабря — на мой взгляд, это могла бы быть самая сильная акция.





— Последний год, особенно после так называемого «ультиматума» российского премьер-министра Медведева, Лукашенко нередко высказывался, что суверенитет нерушим, что он никогда больше не сдаст независимость и так далее. И, как выглядит, эти высказывания имеют свое влияние, так как многие и политические аналитики, и комментаторы заявляют, что Лукашенко никогда не сдаст суверенитет, ибо это его власть. Как вы относитесь к такой логике?

— За последние месяцы мне также довелось слышать, даже от соратников, что, кроме Лукашенко, в Беларуси не осталось препятствий кремлевского аншлюса. Но этот режим сам с помощью Кремля 25 лет расставлял ловушки для независимости — бросал в тюрьмы лучших белорусов, истреблял язык, культуру, ростки гражданского общества, разрушал экономику, грабил народ.





Сейчас некоторыми это не берется в расчет. Думают, что страх перед Кремлем вдруг переродил этот режим. Не переродил. Можно было бы принять такой поворот, если бы Лукашенко публично покаялся, упразднил все кабальные соглашения с Россией, отменил налог на тунеядство, контрактную систему, сокращение пенсионного возраста и все остальные ужасающие вещи, которые он повесил как петли на шее белорусов. Люди не будут защищать петлю на своей шее.









Если Лукашенко хочет защитить независимость, то ему нужно дать свободу народу, провести свободные выборы и уйти самому. Выкручиваться дальше не получается, так как Россия давление усиливает, и рано или поздно затрещат кости.





Нам всем надо понимать — не Лукашенко гарант независимости. Гарант независимости есть Господь Бог и белорусский народ. Даже на Запад особой надежды нет. Возможно, они будут не против морально нас поддержать, но, как показывает пример Украины, очень серьезно впрячься за нашу независимость не будут готовы.





Нам надо рассчитывать на ту массу белорусского народа, которая пока спит, которая думает, что все обойдется, что она ничего не потеряет.





— Не происходит сейчас в определенных дискуссиях подмена понятий, подмена целей? Если некоторые забывают о роли Лукашенко, из-за которой и появилась угроза независимости, и — либо намеками, либо даже откровенно — говорят, что, мол, не то время, чтобы выступать против Лукашенко.





— Наша историческая ответственность в том, чтобы независимость сохранить. Одновременно нашей ответственностью есть избавиться от режима Лукашенко, который эту независимость губит. Лукашенко — это не часть решения. Лукашенко — это часть проблемы. Рано или поздно ему придется уходить.





Нам нужно реализовывать интересов белорусского народа, а Лукашенко выступает против этих интересов, против языка, культуры, реальной независимости. В конце концов, он может просто отбить у людей желание жить в своем независимом государстве, так как гайки закручиваются все больше.





Есть очень много людей, которые искренне верят, что нужно выбирать «меньшее зло». Есть люди, которые сознательно ведут такую ​​политику, потому что в их понимании это «реал политик». Есть инфильтрованы люди, которые должны об этом говорить, потому что их заставляют или им за это платят.





Я думаю, всем сейчас нужно объединиться, чтобы сказать «нет» России и «нет» Лукашенко. В критические моменты должна быть категоричность. Когда мы начинаем выбирать «меньшее зло», то мы потерпим поражение. Категоричность — это необходимое условие, чтобы меньшими силами, моральной позицией разбудить белорусский народ.





— Прошедшие президентские выборы в 2015 году впервые прошли без Площади, даже без подготовки к Площади. В том числе был и такой аргумент — что, мол, если будет Площадь, то сюда придет Путин. Какое стратегическое направление должны выбрать оппозиционные силы на выборы 2020 года?





— Надо будет в первую очередь делать поправку на угрозу независимости. Надо будет в любом случае закладывать массовый выход на улицу. Это будет либо протест против поглощения, которое готовит Россия, либо протест против режима, либо протест против того и другого. 2015 год — это было горькое поражение, это был урок для оппозиции, следующий после 2010 года.





И здесь мы должны выбирать — между крайностью необдуманного и неподготовленного протеста, и, с другой стороны, отсутствием протеста и полным подавлением общественной активности. Золотая середина лежит в плоскости всеобщего единства и стратегической продуманности своих шагов.









— Раньше, еще лет 10 назад и даже 5 лет назад, в отношении к Лукашенко все было довольно прозрачно. Против Лукашенко были люди, которые были нацелены на европейский выбор, демократию, рынок. Но после 2014 года появился новый тренд, когда против Лукашенко начали выступать пророссийские люди, «крымнашисты». Как можно учитывать этот аспект в политической деятельности? Если такой человек подходит к оппозиционному пикета и говорит, что любит Путина, но не любит Лукашенко — как на него реагировать?





— Такому человеку нужно постараться помочь избавиться от каши и тумана в голове. Надо постараться живыми примерами выводить его на правду о Беларуси. Расспрашивать, хорошо ли там в России, хочет ли он, чтобы его дети воевали в Сирии или на Донбассе, пробуждать в нем белоруса, расспрашивать о его жизни, откуда он, родители откуда. Это очень кропотливая работа, и нередко неблагодарная, так как человека, как правило, не перешибешь короткими разговорами.





Насчет политического союза — политическими союзниками демократических сил такие люди, такие силы быть не смогут. Нельзя объединяться с пророссийскими активистами против Лукашенко — Москва обязательно это использует.





Нам надо рассчитывать на ту массу белорусского народа, которая пока спит. Она думает, что все обойдется, что ничего не потеряется. Повторюсь — если сюда придет Россия, белорусам есть что терять.