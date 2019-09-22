Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Казахстане протестовали против экспансии Китая. Десятки человек задержаны

Полиция в Казахстане задержала около 60 человек, вышедших на акции протеста в двух крупнейших городах страны. Участники акции требовали прекращение экономической "экспансии Китая" в центральноазиатскую республику.


Соседний Китай - один из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Казахстана, но планы Китая перенести некоторые производства и заводы в Казахстан некоторая часть населения встретила с недовольством, пишет ВВС.

Один из участников в разговоре с журналистом Франс пресс раскритиковал действия властей, которые вместо того чтобы помогать местным производителям, отдают предпочтение китайским инвестициям. Журналист Рейтер заметил, как полиция в Нур-Султане задерживала мужчину с плакатом, на котором по-казахски было написано "Остановим китайскую экспансию".

К участию в протесте ранее призывал находящийся во Франции опальный казахстанский банкир Мухтар Аблязов. Аблязов считается одной из наиболее значимых фигур казахстанской оппозиции, он покинул Казахстан еще в 2009 году, а в 2017 году суд Алматы признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил к 20 годам лишения свободы заочно.


"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремисткой организации", - сказали в МВД Казахстана, имея в виду созданное Аблязовым движение "Демократический выбор Казахстана", запрещенное в стране.

Митинг в субботу был несанкционирован властями, но как говорят правозащитники, в Казахстане получить разрешение на проведение митингов практически невозможно: власти находят самые разнообразные причины для отказа.

На этой неделе нескольких жителей Алматы и Нур-Султана арестовали на 10-15 суток за участие в митингах 4 и 5 сентября. Тогда протестующие также выступали против китайских проектов в Казахстане.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru