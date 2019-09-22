



Соседний Китай - один из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Казахстана, но планы Китая перенести некоторые производства и заводы в Казахстан некоторая часть населения встретила с недовольством, пишет ВВС





Один из участников в разговоре с журналистом Франс пресс раскритиковал действия властей, которые вместо того чтобы помогать местным производителям, отдают предпочтение китайским инвестициям. Журналист Рейтер заметил, как полиция в Нур-Султане задерживала мужчину с плакатом, на котором по-казахски было написано "Остановим китайскую экспансию".





К участию в протесте ранее призывал находящийся во Франции опальный казахстанский банкир Мухтар Аблязов. Аблязов считается одной из наиболее значимых фигур казахстанской оппозиции, он покинул Казахстан еще в 2009 году, а в 2017 году суд Алматы признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил к 20 годам лишения свободы заочно.



