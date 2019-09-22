Класковский: Перед выборами Лукашенко получает дополнительный козырь
Сигнал белорусам о большей открытости для них Европы и США Лукашенко наверняка использует с выгодой для себя в ходе парламентских выборов в этом году и предстоящих в следующем году президентских выборов, полагает аналитик Александр Класковский.
— Лукашенко, я думаю, заинтересован набрать очки в глазах более прогрессивной, продвинутой части белорусского общества — людей мобильных, более образованных, которые часто ездят за границу, — объясняет Класковский в интервью Би-би-си. — Вопрос стоимости виз все-таки имеет значение. И Лукашенко некоторое время назад даже пришпоривал белорусский МИД с этим соглашением. Перед выборами в этом он получает дополнительный козырь.
Напомним, в пятницу Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.
Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель в эфире ОНТ сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии вступит в силу через два месяца после заключения.
Во вторник Александр Лукашенко объявил о восстановлении отношений с США на уровне послов.
10:44 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».