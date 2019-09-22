Класковский: Перед выборами Лукашенко получает дополнительный козырь

— Лукашенко, я думаю, заинтересован набрать очки в глазах более прогрессивной, продвинутой части белорусского общества — людей мобильных, более образованных, которые часто ездят за границу, — объясняет Класковский в интервью Би-би-си . — Вопрос стоимости виз все-таки имеет значение. И Лукашенко некоторое время назад даже пришпоривал белорусский МИД с этим соглашением. Перед выборами в этом он получает дополнительный козырь.









Напомним, в пятницу Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.





Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель в эфире ОНТ сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии вступит в силу через два месяца после заключения.





Во вторник Александр Лукашенко объявил о восстановлении отношений с США на уровне послов.