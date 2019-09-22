— Переговоры завершились, сейчас обе стороны осуществляют внутренние процедуры, которые позволят нам подписать эти два соглашения. Они вступят в силу через два месяца после заключения, — сказал дипломат.





При этом отметил, что здесь надо понимать, что европейской стороне требуется время, в ЕС 28 стран, это долгий процесс.





— Нам также предстоит получить согласие Европейского парламента после подписания соглашения. Но я настроен оптимистично. И, действительно, со вступлением в силу обоих соглашений визовый сбор снизится с нынешних 60 до 35 евро, — сказал он.





МИД Беларуси в пятницу сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Указы президента Беларуси Александр о проектах соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения были опубликованы в ночь на субботу на Национальном интернет-портале.









Еврокомиссия уже вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.





Сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.





Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.





Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).





Теперь все упирается в сроки подписания соглашения — документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.









Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас), или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) п дется заплатить 80 евро.





Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, Минск осенью планирует приехать Федерика Могерини">рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.