Беларуско-американская активизация: все дело в нефти?

В России поспешили увязать августовско-сентябрьскую активизацию беларуско-американских политических контактов с попыткой оказать давление на Москву в нефтегазовом вопросе, опираясь на заявления А. Лукашенко о поиске Минском альтернативных источников поставки углеводородов, готовности использовать имеющуюся трубопроводную инфраструктуру для транспортировки нефти из портов Балтии и Польши в ущерб поставкам российской нефти в ЕС. Также вспомнили и заявления об изучению беларуской стороной возможности импорта американской нефти.





Между тем, оснований для подобных заявлений нет.





Вопрос восстановления посольского формата диппредставительства между Беларусью и США обсуждается на уровне МИДов двух стран самое позднее с середины 2016 года. В конце того же года была достигнута договорённость о возвращении американского посла в Минск весной 2017 года.





Однако, эта договоренность не была реализована по вине беларуской стороны: официальный Минск внезапно для американцев выдвинул в качестве условия возврата американского посла отмену Акта о демократии в Беларуси Конгресса США. В Вашингтоне это было воспринято как попытка шантажа и признак неадекватности беларуских властей. Тем более, что вопрос Акта может быть решен только принявшим его институтом – Конгрессом. А исполнительная власть США может лишь исполнять требования документа с большим или меньшим рвением.









Возврат послов Беларуси и США в Вашингтон и Минск безусловно является положительным и необходимым шагом. Интерес беларуской стороны к нормализации дипломатических отношений с США диктуется состоянием безопасности в Восточной Европе. Официальный Минск последовательно придерживается позиции, что без полномасштабного присутствия США в регионе невозможно стабилизировать ситуацию и предотвратить угрозу эскалации противостояния. Беларуское руководство в целом нейтрально-позитивно относится к поставкам американского оружия в Украину.





Второй причиной заинтересованности беларуской стороны в возврате американского посла является экономика, вопрос привлечения в Беларусь иностранных инвесторов. Серьезный западный инвестор просчитывает все риски, включая политические. Беларусь – единственная европейская страна, где нет посла США, что трактуется как признак нездоровой ситуации внутри страны и вокруг неё. И является «стоп-сигналом» для серьёзных западных инвестиций.





При этом не стоит преувеличивать значение беларуского вопроса для США. Заявления о поддержке Америкой независимости Беларуси – часть дипломатического этикета. Вашингтон интересуется положением дел в нашей стране в первую очередь из-за войны в Украине и безопасности стран Балтии и Польши. В Вашингтоне считают, что позиции России в Беларуси очень сильны. Поэтому «перетянуть» Минск на свою сторону проблематично. Кроме того, Беларусь – в некотором смысле токсичный актив в плане социально-экономической устойчивости и нуждается в масштабной внешней финансовой поддержке. Если Россия продолжит и далее оказывать Беларуси экономическое содействие, то это в целом позитивная для Запада ситуация, т.к. создает дополнительную нагрузку на российские финансы и косвенно ограничивает потенциал кремлевского экспансионизма.







