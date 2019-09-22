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Канопацкая: На вечеринках в Палате второй тост всегда встают и пьют за президента

Депутат Палаты представителей Анна Конопацкая в интервью ютуб-каналу«Страна для жизни» рассказала, как происходят празднования в парламенте.

— Мы общались с коллегами и мне дали информацию, что на самом деле, что когда бывают в Палате представителей какие-то мероприятия, те же корпоративы, первый тост всегда встают и пьют за президента.

— Второй.

— Второй?


— Ну я не знаю.

— Люди пьют за президента, зная, что он нарушил Конституцию много раз?

— Наверное меня не зовут просто на эти вечеринки.


— Вы не пьёте алкоголь или тост не поднимаете?

— Первый раз я с этим столкнулась, это было в 2016 году.

— То есть это правда? То, что мне сказали? За президента в парламенте поднимают тосты?

— Я была один раз на такой вечеринке. Да, второй тост был за президента стоя. Для меня это было настолько неожиданно, что я даже не смогла встать.
Источник: "Наша Нива"
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