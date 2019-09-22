— Мы общались с коллегами и мне дали информацию, что на самом деле, что когда бывают в Палате представителей какие-то мероприятия, те же корпоративы, первый тост всегда встают и пьют за президента.





— Второй.





— Второй?









— Ну я не знаю.





— Люди пьют за президента, зная, что он нарушил Конституцию много раз?





— Наверное меня не зовут просто на эти вечеринки.









— Вы не пьёте алкоголь или тост не поднимаете?





— Первый раз я с этим столкнулась, это было в 2016 году.





— То есть это правда? То, что мне сказали? За президента в парламенте поднимают тосты?





— Я была один раз на такой вечеринке. Да, второй тост был за президента стоя. Для меня это было настолько неожиданно, что я даже не смогла встать.







