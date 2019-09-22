



Один из комментаторов к посту Лолы Каримовой-Тилляевой задал ей вопрос: «Извините меня за такой глупый вопрос. А вам не жаль свою сестру?».





Лола Каримова-Тилляева в ответ на комментарий выразила сочувствие своей сестре: «Я сопереживаю ее судьбе. Я не могу положительно повлиять на вопрос о ее освобождении. Вполне очевидно, что это зависит от органов правосудия, а не от моего собственного желания. Вы приписываетесь мне власть, которой я никогда не обладала и не обладаю. Я могу только молиться за мою сестру».





Напомним, что в прошлом месяце Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.









Ее дочь Иман назвала «политическим цирком» возбуждение новых уголовных дел против ее матери.





Напомним, что 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.





В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.