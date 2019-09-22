СМИ: У России есть компромат на сын королевы Елизаветы II
Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю.
Как пишет The Times, так считает британская разведка MI6.
По данным СМИ, компромат может быть связан со скандалом вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого недавно обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Якобы одна из жертв призналась, что он заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в том числе с принцем Эндрю.
Сведения российской стороне мог передать бывший сотрудник полиции Флориды Джон Дуган, который имел доступ к расследованию этого дела, но в 2009 году покинул США и перебрался в Россию.
Герцог Йоркский Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II.
09:51 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».