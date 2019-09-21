Партия БНФ выдвигает на парламентские выборы 50 кандидатов

В столице на выборы от Партии БНФ пойдут 16 кандидатов, в Витебской области — 7, в Могилевской и Гродненской — по 6, в Минской, Брестской и Гомельской — по 5, передает Радио Свобода





Предвыборная платформа кандидатов будет опираться на программу организации, от которой они выдвигаются.





Зарегистрированные кандидаты выдвигают в окружные избирательные комиссии своих представителей с правом совещательного голоса.





На прошлых выборах в Палату представителей от Партии БНФ выдвигалось 70 человек, из них были зарегистрировали 46.





Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.