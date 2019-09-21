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Партия БНФ выдвигает на парламентские выборы 50 кандидатов

Партия БНФ выдвинула 50 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Соответствующее решение приняли 21 сентября во время XIX съезда организации в Минске.

В столице на выборы от Партии БНФ пойдут 16 кандидатов, в Витебской области —  7, в Могилевской и Гродненской —  по 6, в Минской, Брестской и Гомельской —  по 5, передает Радио Свобода.

Предвыборная платформа кандидатов будет опираться на программу организации, от которой они выдвигаются.

Зарегистрированные кандидаты выдвигают в окружные избирательные комиссии своих представителей с правом совещательного голоса.

На прошлых выборах в Палату представителей от Партии БНФ выдвигалось 70 человек, из них были зарегистрировали 46.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.
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