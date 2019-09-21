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Председателем ЛДП избран Олег Гайдукевич

Его отец, многолетний председатель партии Сергей Гайдукевич, стал почетным председателем.

Председателем ЛДП избран Олег Гайдукевич
фото: Змитер Лукашук
Сегодня в Минске проходит съезд Либерально-демократической партии, на который съехались 220 делегатов.ЛДП выдвигает 110 кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах.
“Белорусский партизан"
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