Председателем ЛДП избран Олег Гайдукевич
Его отец, многолетний председатель партии Сергей Гайдукевич, стал почетным председателем.
фото: Змитер Лукашук
Сегодня в Минске проходит съезд Либерально-демократической партии, на который съехались 220 делегатов.ЛДП выдвигает 110 кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах.
“Белорусский партизан"
15:23 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».