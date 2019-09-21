Глаз обратил внимание, что вопрос назначения послов - это суверенное право каждой страны. "И я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то специальных консультаций или дополнительных встреч", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





Глаз подчеркнул, что "речь идет, прежде всего, о важном принципиальном политическом решении направить в столицы двух стран чрезвычайных и полномочных послов. Этот шаг позволяет запустить процедуры подбора и согласования кандидатур в обеих столицах".









Как сообщалось, после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В январе этого года в МИД Беларуси сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране, пишет interfax.by





В июне 2006 года США введи санкции в отношении ряда белорусских предприятий в связи с нарушением прав человека и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", в том числе его представительство в США - Belneftekhim USA Inc., а также ряд нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.





29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив транзакции. Это решение продлевалось каждые полгода.





Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.









Лукашенко 29 августа встречался теперь уже с бывшим помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и заявил о готовности начать отношения "с нового листа". Лукашенко назвал визит Болтона историческим.





17 сентября в ходе визита замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла было принято решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов.





"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов", - сказал на Хейл.



