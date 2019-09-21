Лукашенко "не заметил" недоделки на льнозаводе в Кореличах?
Судя по всему, глава государства остался доволен увиденным.
Фото: president.gov.by
20 сентября Александр Лукашенко, как и обещал ранее, посетил Кореличский район, пишет gazetaby.com. В том числе и местный льнозавод, который он решил проинспектировать после посещения Ивьевского района.
Как писала ранее «Салідарнасць», в Кореличах главу государства мог ожидать неприятный сюрприз: проведенная в 2014-м модернизация производственного цеха завода закончилась скандалом.
Модернизацию «Кореличи-Лен» проводило гродненское предприятие «Гроднооблсельстрой». Спустя пять лет после выполнения работ заказчик подал в суд на гродненских строителей. Причиной послужили недоделки, которые строители оставили, сдав объект в эксплуатацию. Из-за этого во время дождя вода стала затекать прямо в производственное помещение. Похожая картина складывается во время таяния снега.
Несколько лет предприятие пыталось добиться от стройорганизации выполнения работ по гарантии, но безуспешно.
В апреле этого года в эфире телеканала СТВ вышел сюжет, в котором главный инженер ОАО «Кореличи-Лен» Иван Лаврович заявил следующее:
— Не внушает доверия данная организация нам уже. Поэтому мы наняли предсудебную экспертизу и дело передали в суд. Потому что видим, что гарантия кончится, и все придется самим делать.
«Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране»
Судя по сюжету на сайте пресс-службы главы государства, а также по сообщениям государственных СМИ Александр Лукашенко остался доволен увиденным в Кореличах. И даже больше:
— Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране. Лучше не надо. Вот это сделайте и все, — сориентировал он присутствующих на заводе чиновников.
Складывается впечатление, что на предприятии либо успели в столь краткий срок устранить все недостатки. Либо руководителю страны показали и рассказали не все.
Кирилл Иванов
14:10 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».