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Лукашенко "не заметил" недоделки на льнозаводе в Кореличах?

Судя по всему, глава государства остался доволен увиденным.

Лукашенко "не заметил" недоделки на льнозаводе в Кореличах?
Фото: president.gov.by
20 сентября Александр Лукашенко, как и обещал ранее, посетил Кореличский район, пишет gazetaby.com. В том числе и местный льнозавод, который он решил проинспектировать после посещения Ивьевского района.

Как писала ранее «Салідарнасць», в Кореличах главу государства мог ожидать неприятный сюрприз: проведенная в 2014-м модернизация производственного цеха завода закончилась скандалом.

Модернизацию «Кореличи-Лен» проводило гродненское предприятие «Гроднооблсельстрой». Спустя пять лет после выполнения работ заказчик подал в суд на гродненских строителей. Причиной послужили недоделки, которые строители оставили, сдав объект в эксплуатацию. Из-за этого во время дождя вода стала затекать прямо в производственное помещение. Похожая картина складывается во время таяния снега.

Несколько лет предприятие пыталось добиться от стройорганизации выполнения работ по гарантии, но безуспешно.


В апреле этого года в эфире телеканала СТВ вышел сюжет, в котором главный инженер ОАО «Кореличи-Лен» Иван Лаврович заявил следующее:

— Не внушает доверия данная организация нам уже. Поэтому мы наняли предсудебную экспертизу и дело передали в суд. Потому что видим, что гарантия кончится, и все придется самим делать.

«Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране»

Судя по сюжету на сайте пресс-службы главы государства, а также по сообщениям государственных СМИ Александр Лукашенко остался доволен увиденным в Кореличах. И даже больше:

— Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране. Лучше не надо. Вот это сделайте и все, — сориентировал он присутствующих на заводе чиновников.

Складывается впечатление, что на предприятии либо успели в столь краткий срок устранить все недостатки. Либо руководителю страны показали и рассказали не все.
Кирилл Иванов
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