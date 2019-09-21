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Лукашенко рассказал, как Мелания Трамп отреагировала на его подарок

Во время посещения Кореличского района Гродненской области Александр Лукашенко рассказал, что его подарок привел в восторг Меланию Трамп. Об этом сообщается в сюжете ОНТ.


«Мы умеем хорошие ткани делать. Я недавно жене президента США передал изделия из льна. Они ахают и охают, спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Придется учить тех, кто должен этим заниматься», – заявил Лукашенко.

Напомним, во время визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск 29 августа Александр Лукашенко попросил передать подарки для американской президентской четы.

Дональду Трампу Лукашенко передал кортик. В качестве подарка для Мелании Трамп были выбраны изделия из белорусского льна.

«Передайте это Мелании, ведь она имеет отношение к славянскому льну (жена Трампа словенского происхождения – прим.)», – комментировал Лукашенко свои подарки.
ИИ/МВ belsat.eu
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