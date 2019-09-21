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Белорусам, которые осенью 1992-го года служили в Таджикистане, могут дать статус ветерана боевых действий

Но, судя по всему, только в том случае, если таковых окажется не много.

Белорусам, которые осенью 1992-го года служили в Таджикистане, могут дать статус ветерана боевых действий
В настоящее время Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными госорганами рассматривает предложение бывших военнослужащих-пограничников об установлении статуса ветерана боевых действий на территории других государств для военнослужащих, проходивших военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном конфликте на территории Республики Таджикистан в сентябре-октябре 1992 г.

В связи с этим начата «ревизия» тех, кто может попасть под действие инициативы. 

Сейчас бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, проходивших в указанный период военную службу в составе воинских подразделений и организаций Вооруженных Сил бывшего СССР, дислоцированных в 1992 г. на территории Республики Таджикистан, по всей республике просят прибыть в районные военкоматы комиссариаты.


1992 год считается годом начала гражданской войны в Таджикистане, когда местные партийные боссы не могли поделить власть. В то время советские воинские подразделения неоднократно вступали в боестолкновения с вооружёнными группировками на таджикско-афганской границе. Вооруженный конфликт в Таджикистане длился до 1997 года. Белорусы оставались в Таджикистане и после 1992 года. Однако 3 ноября 1992 года был принят Закон «О Вооружённых Силах Республики Беларусь», после чего все белорусы, служившие за пределами страны, оказались воинами чужих армий. 
Олег Снов, "Белорусский партизан"
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