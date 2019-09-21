Белорусам, которые осенью 1992-го года служили в Таджикистане, могут дать статус ветерана боевых действий
Но, судя по всему, только в том случае, если таковых окажется не много.
В настоящее время Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными госорганами рассматривает предложение бывших военнослужащих-пограничников об установлении статуса ветерана боевых действий на территории других государств для военнослужащих, проходивших военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном конфликте на территории Республики Таджикистан в сентябре-октябре 1992 г.
В связи с этим начата «ревизия» тех, кто может попасть под действие инициативы.
Сейчас бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, проходивших в указанный период военную службу в составе воинских подразделений и организаций Вооруженных Сил бывшего СССР, дислоцированных в 1992 г. на территории Республики Таджикистан, по всей республике просят прибыть в районные военкоматы комиссариаты.
1992 год считается годом начала гражданской войны в Таджикистане, когда местные партийные боссы не могли поделить власть. В то время советские воинские подразделения неоднократно вступали в боестолкновения с вооружёнными группировками на таджикско-афганской границе. Вооруженный конфликт в Таджикистане длился до 1997 года. Белорусы оставались в Таджикистане и после 1992 года. Однако 3 ноября 1992 года был принят Закон «О Вооружённых Силах Республики Беларусь», после чего все белорусы, служившие за пределами страны, оказались воинами чужих армий.
Олег Снов, "Белорусский партизан"
13:01 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».