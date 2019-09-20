Экс-президента Румынии признали агентом коммунистической спецслужбы

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Экс-президент Румынии Траян Бэсеску





Политик все отрицает.

Апелляционный суд Бухареста признал бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску информатором тайной полиции коммунистической спецслужбы, сообщает Balkan Insight.





"Бывший президент Румынии Траян Бэсеску работал информатором в тайной полиции коммунистической эпохи - Секуритату", - говорится в сообщении.





Суд подтвердил заключение расследования, проведенного Национальным советом по изучению архивов тайной полиции (CNSAS). Бэсеску отрицает эти обвинения и заявляет, что подаст апелляцию.





"Я принимаю приговор суда таким, какой он есть. Я буду обжаловать его в вышестоящей инстанции", - сказал политик.









Судебное разбирательство по делу Бэсеску по обвинению в сотрудничестве с политической полицией во время существования коммунистического режима с 1948 по 1989 год началаось в июне.

Согласно документам румынской разведки и CNSAS, коммунисты завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он был студентом академии военно-морского флота. Его досье уничтожили в 1979 году после того, как Бэсеску примкнул к правящей Коммунистической партии Румынии.





Но CNSAS обнаружила записи, написанные рукой Бэсеску, в которых говорится, что он сообщал информацию о своих коллегах по обучению и иностранцах, с которыми встречался во время профессиональной деятельности.





Бэсеску был президентом Румынии в период между 2004 и 2014 годами, пишет korrespondent.net









Отметим, в июне 2016 года Бэсеску получил гражданство Молдовы. Указ об этом был подписан экс-президентом этой страны Николае Тимофти. В январе 2017 года новый президент Молдовы Игорь Додон лишил Бэсеску гражданства.



