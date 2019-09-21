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В Китае журналистов проверят на верность президенту Си Цзиньпину

Сотрудникам китайских СМИ придется сдать экзамен, чтобы обновить свои удостоверения представителей прессы


В Китае решили протестировать журналистов, чтобы оценить их понимание мысли председателя КНР Си Цзиньпина и социалистических учений. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на South China Morning Post.

В сентябре китайский регулятор СМИ разослал уведомление всем государственным новостным организациям в Пекине. В сообщении говорится, что журналисты должны подготовиться к сдаче экзамена на основе пропагандистского приложения "Study Xi", чтобы обновить свои удостоверения представителей прессы.

По данным источников, подобный экзамен, в скором времени, будет введен абсолютно для всех сотрудников китайских СМИ. Так, несколько негосударственных издания, находящиеся за пределами Пекина, подтвердили, что также получили соответствующее уведомление.


Экзамен будет проводиться в октябре, его разделят на пять частей, из которых две посвятят учениям Си Цзиньпина о социализме для новой эры и "важным мыслям Си о пропаганде".

Стоит подчеркнуть, что Китай считается одной из наименее свободных стран для работы журналистом. В соответствующем рейтинге "Репортеры без границ" страна получила 177 баллов из 180, заняв место между Эритреей и Северной Кореей.
Фокус
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