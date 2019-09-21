Кубинское "звуковое оружие" могло оказаться антимоскитным газом
Канадские ученые считают, что нашли правдоподобную причину "гаванского синдрома"
Канадские ученые из Центра восстановления мозга в Галифаксе нашли объяснение загадочной болезни, изводившей дипломатический персонал на Кубе в 2016 году. Об этом сообщает ВВС.
Некоторые эксперты из США предполагали, что некая "акустическая атака" вызвала у американских дипломатов побочные эффекты, так родились слухи о секретном звуковом оружии.
Но команда канадских исследователей считает, что нейротоксины от фумигации комаров являются более правдоподобной причины таинственного недуга у дипломатов. Ученые утверждают, что вирус Зика, переносимы комарами, в то время был серьезной проблемой.
Названный в СМИ "гаванский синдром" вызывал у людей головные боли, помутнение зрения, головокружение и шум в ушах.
Тогда США заявили, что были вынуждены отправить на лечение более 12 сотрудников из своего кубинского посольства. В свою очередь, Куба опровергала любые слухи о "нападениях" со своей стороны.
После скандала дипломатические отношения между США и Кубой ухудшились.
История о неких "акустических атаках" началась, когда десятки сотрудников посольства США в Гаване массово пожаловались на проблемы с головной болью, головокружением, сном, утрату концентрации, равновесия, а в некоторых случаях даже зрения и слуха. Симптомы неизвестной болезни наблюдались у дипломатов на протяжении конца 2016 и середины 2018 годов.Канадские дипломаты, которые пострадали от "акустических атак" на Кубе, подали в суд на МИД Канады. Дипломаты предъявили иск правительству на 28 млн долларов.Также предполагалось, что сверчки Карибского моря стали кубинским "акустическим оружием" против США. Звуки, издаваемые насекомыми в брачный период и могли вызвать психоз у американских дипломатов.После этого, Американская медицинская ассоциация (AMA) провела сканирование мозга сотрудников посольства США на Кубе, заболевших при загадочных обстоятельствах, и обнаружила потенциальные отклонения.
11:00 21/09/2019
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