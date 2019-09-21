Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кубинское "звуковое оружие" могло оказаться антимоскитным газом

Канадские ученые считают, что нашли правдоподобную причину "гаванского синдрома"


Канадские ученые из Центра восстановления мозга в Галифаксе нашли объяснение загадочной болезни, изводившей дипломатический персонал на Кубе в 2016 году. Об этом сообщает ВВС.

Некоторые эксперты из США предполагали, что некая "акустическая атака" вызвала у американских дипломатов побочные эффекты, так родились слухи о секретном звуковом оружии.

Но команда канадских исследователей считает, что нейротоксины от фумигации комаров являются более правдоподобной причины таинственного недуга у дипломатов. Ученые утверждают, что вирус Зика, переносимы комарами, в то время был серьезной проблемой.

Названный в СМИ "гаванский синдром" вызывал у людей головные боли, помутнение зрения, головокружение и шум в ушах.


Тогда США заявили, что были вынуждены отправить на лечение более 12 сотрудников из своего кубинского посольства. В свою очередь, Куба опровергала любые слухи о "нападениях" со своей стороны.

После скандала дипломатические отношения между США и Кубой ухудшились.

История о неких "акустических атаках" началась, когда десятки сотрудников посольства США в Гаване массово пожаловались на проблемы с головной болью, головокружением, сном, утрату концентрации, равновесия, а в некоторых случаях даже зрения и слуха. Симптомы неизвестной болезни наблюдались у дипломатов на протяжении конца 2016 и середины 2018 годов.
Канадские дипломаты, которые пострадали от "акустических атак" на Кубе, подали в суд на МИД Канады. Дипломаты предъявили иск правительству на 28 млн долларов.
Также предполагалось, что сверчки Карибского моря стали кубинским "акустическим оружием" против США. Звуки, издаваемые насекомыми в брачный период и могли вызвать психоз у американских дипломатов.
После этого, Американская медицинская ассоциация (AMA) провела сканирование мозга сотрудников посольства США на Кубе, заболевших при загадочных обстоятельствах, и обнаружила потенциальные отклонения.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru