О засекреченной углубленной интеграции с Россией. Бабич рулит?
Хотя термин “конфедерация” не совсем к месту с правовой точки зрения, похоже, что “Коммерсант” во многом прав в своих интерпретациях согласованной Программы действий по углублению интеграции между Беларусью и Россией.
Фото ТАСС
Заявление беларуского Министерства финансов о своих планах обсуждать создание единого Налогового кодекса – тому подтверждение, пишет belprauda.org
Очевидно, что ничего хорошего Программа действий Беларуси не сулит, иначе беларуские власти не боялись бы дать по ней обоснования и не занимались бы предательским сокрытием её текста от единственного источника государственной власти и носителя суверенитета – народа Беларуси (статья 3 Конституции).
Запретить публикацию текста и указать Румасу его место мог только Лукашенко. Вышла занимательнейшая и издевательская история: министр экономики Дмитрий Крутой отказался обнародовать соглашение, дабы не “создавать почву для информационных манипуляций”, вопреки своему формальному шефу. Ведь премьер-министр Сергей Румас пару недель назад публично, в эфире Первого общенационального телеканала анонсировал публикацию документа, чтобы “у населения были сняты опасения”
Андрей Елисеев
11:29 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».