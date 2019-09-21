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О засекреченной углубленной интеграции с Россией. Бабич рулит?

Хотя термин “конфедерация” не совсем к месту с правовой точки зрения, похоже, что “Коммерсант” во многом прав в своих интерпретациях согласованной Программы действий по углублению интеграции между Беларусью и Россией.

О засекреченной углубленной интеграции с Россией. Бабич рулит?
Фото ТАСС
Заявление беларуского Министерства финансов о своих планах обсуждать создание единого Налогового кодекса – тому подтверждение, пишет belprauda.org


Очевидно, что ничего хорошего Программа действий Беларуси не сулит, иначе беларуские власти не боялись бы дать по ней обоснования и не занимались бы предательским сокрытием её текста от единственного источника государственной власти и носителя суверенитета – народа Беларуси (статья 3 Конституции).

Запретить публикацию текста и указать Румасу его место мог только Лукашенко. Вышла занимательнейшая и издевательская история: министр экономики Дмитрий Крутой отказался обнародовать соглашение, дабы не “создавать почву для информационных манипуляций”, вопреки своему формальному шефу. Ведь премьер-министр Сергей Румас пару недель назад публично, в эфире Первого общенационального телеканала анонсировал публикацию документа, чтобы “у населения были сняты опасения”

Андрей Елисеев
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