О засекреченной углубленной интеграции с Россией. Бабич рулит?









Очевидно, что ничего хорошего Программа действий Беларуси не сулит, иначе беларуские власти не боялись бы дать по ней обоснования и не занимались бы предательским сокрытием её текста от единственного источника государственной власти и носителя суверенитета – народа Беларуси (статья 3 Конституции).





Запретить публикацию текста и указать Румасу его место мог только Лукашенко. Вышла занимательнейшая и издевательская история: министр экономики Дмитрий Крутой отказался обнародовать соглашение, дабы не “создавать почву для информационных манипуляций”, вопреки своему формальному шефу. Ведь премьер-министр Сергей Румас пару недель назад публично, в эфире Первого общенационального телеканала анонсировал публикацию документа, чтобы “у населения были сняты опасения”