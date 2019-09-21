Суд над анархистом Дмитрием Полиенко будет закрытым
Суд над активистом Дмитрием Полиенко будет закрытым. Об этом он написал в письме своей подруге Анастасии Гусевой, сообщается на правозащитном сайте "Весна".
По мнению правозащитников, это связано с тем, что на суде будут рассматриваться материалы по обвинению активиста в оскорблении представителя власти. Полиенко обвиняют в оскорблении бывшего главы МВД Игоря Шуневича.
Процесс над анархистом начнётся 25 сентября в 10.00 в Минском городском суде.
Полиенко задержали 20 марта по подозрению в особо злостном хулиганстве. По данным следствия, парень распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке.
Позже ему предъявили другие обвинения. Его обвиняют в оскорблении экс-министра внутренних дел, граффити на здании на улице Охотской и граффити в Куропатах.
10:08 21/09/2019
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